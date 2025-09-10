0 800 307 555
Ryanair усиливает контроль за ручной кладью: штрафы для пассажиров и бонусы для персонала

Личные финансы
12
Ирландский лоукостер Ryanair с ноября повышает бонусы для сотрудников, останавливающих не соответствующих требованиям пассажиров с багажом. Если раньше они получали 1,50 евро за каждый выловленный багаж, то теперь — 2,50 евро. При этом отменяется ежемесячное ограничение в 80 евро.
Об этом пишет Euronews.
Для пассажиров последствия еще более серьезные: за попытку пронести на борт большой чемодан без предварительной оплаты придется заплатить до 75 евро за регистрацию багажа в грузовом отделении.
Что меняется для пассажиров Ryanair? Согласно политике компании, в базовую стоимость билета входит только один небольшой предмет (до 40×30×20 см), который нужно разместить под сиденьем. Небольшой чемодан на колесах можно взять на борт за дополнительную плату.
Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири объяснил ужесточение правил желанием сохранить пунктуальность рейсов и низкие тарифы.
«Мы хотим, чтобы все соблюдали правила. Если придерживаетесь, проблем не будет. Если же вы пытаетесь пронести лишний багаж, мы это заметим, и вам придется платить», — подчеркнул он.
По его словам, ежегодно штрафы получают около 200 тыс. пассажиров — всего 0,1% от общего количества клиентов Ryanair.
Отраслевой тренд усиления контроля не уникален для Ryanair. Подобные бонусные системы используют и конкуренты, в частности easyJet и Swissport. В сегменте лоукостов наблюдается тенденция к более жесткой монетизации — от платы за багаж и места до ограничений для пассажиров.
В июне ЕС принял закон, гарантирующий пассажирам право на бесплатную перевозку ручной клади. Если его внедрят на практике, это может оказать серьезное влияние на доходы бюджетных перевозчиков, но эксперты предупреждают: тогда авиакомпаниям, вероятно, придется компенсировать потери путем повышения тарифов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
