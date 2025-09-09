Как обжаловать увольнение в Великобритании: советы и примеры
Когда человек теряет работу в своей стране, это всегда стресс. Но когда это происходит за границей, в чужой правовой системе и с другими правилами трудового законодательства, ситуация усложняется в разы.
Виды увольнения в Великобритании
В Британии существует несколько видов увольнений: с уведомлением или без, справедливое и несправедливое увольнение, а также ситуация, когда работник сам вынужден уйти из-за действий работодателя — так называемое конструктивное увольнение. В каждом случае действуют разные правила, и важно знать, к какому именно типу принадлежит ваше.
Что такое несправедливое увольнение?
Если вы работали на работодателя более двух лет, ваше увольнение может считаться несправедливым, если:
- не было объективной причины для увольнения;
- причина не была достаточно убедительной;
- работодатель не придерживался процедуры согласно Кодексу поведения Acas.
Это особенно важно в случаях увольнения из-за нарушения дисциплины или недостаточной квалификации.
Автоматически несправедливые основания
Некоторые причины увольнения считаются автоматически несправедливыми, даже если вы работаете менее двух лет. Среди них:
- беременность или пребывание в отпуске по уходу за ребенком;
- участие в забастовке или обращение относительно опасных условий труда;
- членство в профсоюзе;
- жалобы на оплату труда, просьбы о гибком графике;
- уведомление о нарушении (whistleblowing).
Принудительное увольнение из-за условий труда
Если работодатель создает невыносимые условия (буллинг, унижение, снижение часов работы без объяснений. — Ред.) и вы вынуждены уйти — это может служить основанием для иска о конструктивном увольнении.
Право на апелляцию
Работники имеют право обжаловать увольнение — это предусмотрено Кодексом поведения Acas. В первую очередь следует воспользоваться процедурой апелляции внутри компании. Также можно обратиться в профсоюз или за юридической консультацией.
Что делать дальше?
Если апелляция не дала результата, вы можете подать жалобу в трибунал по занятости. Как правило, это можно сделать в течение трех месяцев (минус один день) после завершения трудовых отношений. Вы имеете право на рассмотрение, даже если работали менее двух лет, если причина увольнения считается автоматически несправедливой или дискриминационной (из-за пола, расы, инвалидности
и т. п.).
Право на компенсацию (redundancy pay)
Если вас уволили из-за сокращения и вы работали минимум два года, то вы имеете право на компенсацию.
Формула учитывает стаж, возраст и зарплату (берется недельный оклад, но не более 700 фунтов стерлингов/неделя с апреля 2025):
- до 22 лет — 0,5 недели зарплаты за год стажа;
- 22−41 лет — 1 неделя зарплаты за год;
- после 41 года — 1,5 недели зарплаты за год.
Пример: если вам 35 лет, зарплата 500 фунтов стерлингов/неделю и вы проработали 6 лет, то redundancy pay составит 3 тыс. фунтов стерлингов. Максимальная сумма — около 19 600 фунтов стерлингов в 2025 году.
Другие выплаты:
- зарплата за notice period (если работодатель не отработал предупреждение);
- компенсация за неиспользованные дни отпуска
Социальная помощь
Украинцы в Великобритании по схеме Homes for Ukraine или с визой могут претендовать на Universal Credit, однако важен иммиграционный статус. Также нужно обязательно сообщать HMRC, если вы уезжаете из страны, чтобы избежать штрафов из-за «переплат» пособий.
Что делать шаг за шагом после увольнения
- Соберите документы: контракт, письмо об увольнении, последние расчетные сведения.
- Проверьте формулу: посчитайте, сколько приблизительно должны получить (чтобы избежать обмана).
- Подайте заявление: работодателю, в трудовую инспекцию или в фонд.
- Обжалуйте, если нужно.
- Узнайте о соцвыплатах.
- Закройте помощь при выезде.
Что делать в таких ситуациях в других странах, рассказываем в материале:
🔗 Как получить выплату после увольнения за границей
Поделиться новостью
Также по теме
Как обжаловать увольнение в Великобритании: советы и примеры
Массовый выезд молодых мужчин не ударит по экономике — эксперт
Когда выдается один номерной знак, а когда два — разъяснения сервисных центров МВД
От «сталинок» до «панелек»: в каком доме дешевле купить квартиру в Киеве
Как будет расти цена на сельскохозяйственную землю для населения — прогнозы экспертов
У программы «єВідновлення» есть технические и нормативные проблемы — исследование