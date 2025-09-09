Как обжаловать увольнение в Великобритании: советы и примеры Сегодня 19:30 — Личные финансы

Когда человек теряет работу в своей стране, это всегда стресс. Но когда это происходит за границей, в чужой правовой системе и с другими правилами трудового законодательства, ситуация усложняется в разы.

Виды увольнения в Великобритании

В Британии существует несколько видов увольнений: с уведомлением или без, справедливое и несправедливое увольнение, а также ситуация, когда работник сам вынужден уйти из-за действий работодателя — так называемое конструктивное увольнение. В каждом случае действуют разные правила, и важно знать, к какому именно типу принадлежит ваше.

Что такое несправедливое увольнение?

Если вы работали на работодателя более двух лет, ваше увольнение может считаться несправедливым, если:

не было объективной причины для увольнения;

причина не была достаточно убедительной;

работодатель не придерживался процедуры согласно Кодексу поведения Acas.

Это особенно важно в случаях увольнения из-за нарушения дисциплины или недостаточной квалификации.

Автоматически несправедливые основания

Некоторые причины увольнения считаются автоматически несправедливыми, даже если вы работаете менее двух лет. Среди них:

беременность или пребывание в отпуске по уходу за ребенком;

участие в забастовке или обращение относительно опасных условий труда;

членство в профсоюзе;

жалобы на оплату труда, просьбы о гибком графике;

уведомление о нарушении (whistleblowing).

Принудительное увольнение из-за условий труда

Если работодатель создает невыносимые условия (буллинг, унижение, снижение часов работы без объяснений. — Ред.) и вы вынуждены уйти — это может служить основанием для иска о конструктивном увольнении.

Право на апелляцию

Работники имеют право обжаловать увольнение — это предусмотрено Кодексом поведения Acas. В первую очередь следует воспользоваться процедурой апелляции внутри компании. Также можно обратиться в профсоюз или за юридической консультацией.

Что делать дальше?

Если апелляция не дала результата, вы можете подать жалобу в трибунал по занятости. Как правило, это можно сделать в течение трех месяцев (минус один день) после завершения трудовых отношений. Вы имеете право на рассмотрение, даже если работали менее двух лет, если причина увольнения считается автоматически несправедливой или дискриминационной (из-за пола, расы, инвалидности и т. п. ).

Право на компенсацию (redundancy pay)

Если вас уволили из-за сокращения и вы работали минимум два года, то вы имеете право на компенсацию.

Формула учитывает стаж, возраст и зарплату (берется недельный оклад, но не более 700 фунтов стерлингов/неделя с апреля 2025):

до 22 лет — 0,5 недели зарплаты за год стажа;

22−41 лет — 1 неделя зарплаты за год;

после 41 года — 1,5 недели зарплаты за год.

Пример: если вам 35 лет, зарплата 500 фунтов стерлингов/неделю и вы проработали 6 лет, то redundancy pay составит 3 тыс. фунтов стерлингов. Максимальная сумма — около 19 600 фунтов стерлингов в 2025 году.

Другие выплаты:

зарплата за notice period (если работодатель не отработал предупреждение);

компенсация за неиспользованные дни отпуска

Социальная помощь

Украинцы в Великобритании по схеме Homes for Ukraine или с визой могут претендовать на Universal Credit, однако важен иммиграционный статус. Также нужно обязательно сообщать HMRC, если вы уезжаете из страны, чтобы избежать штрафов из-за «переплат» пособий.

Что делать шаг за шагом после увольнения

Соберите документы: контракт, письмо об увольнении, последние расчетные сведения. Проверьте формулу: посчитайте, сколько приблизительно должны получить (чтобы избежать обмана). Подайте заявление: работодателю, в трудовую инспекцию или в фонд. Обжалуйте, если нужно. Узнайте о соцвыплатах. Закройте помощь при выезде.

