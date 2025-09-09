Массовый выезд молодых мужчин не ударит по экономике — эксперт
В ритейле и ресторанном бизнесе фиксируют увольнение молодых работников 18−22 лет. По данным Forbes, в сети из 10 ресторанов в Тернополе и Львове находится около 20% персонала. В «Сильпо» заявления на увольнение пока не превышают 3% среди 3000 молодых сотрудников. Об этом пишутэксперты Центра экономической стратегии в Telegram-канале «Что с экономикой?»
Сколько молодых мужчин может уехать
Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в комментарии для ICTV пояснил, что в Украине проживает около 700 тысяч мужчин в возрасте 18−22 лет, большинство из них студенты. На рынке труда реально задействовано только 200−300 тысяч из этой группы. Это составляет лишь 2−3% от экономически активного населения, насчитывающего около 13 млн человек. Поэтому даже в случае массового выезда ощутимый удар по экономике не ожидается.
Кто может пострадать больше всего
Основной риск состоит в том, что выезд неквалифицированных или малоквалифицированных работников ударит по отраслям, где молодежь обычно подрабатывала:
- розничная торговля;
- строительство;
- логистика;
- производство на простых специальностях.
Более всего это касается компаний, где зарплаты составляют около 15 000 грн. Сотрудники с доходами 35 000−55 000 грн, по данным Forbes, в большинстве своем остаются работать в Украине.
Что нужно делать правительству
По словам экспертов, главная задача государства сейчас — создавать условия, при которых обучение и первый трудовой опыт в Украине будут привлекательнее работы за рубежом. Среди приоритетов:
- социальная аренда жилья или льготные программы для студентов и молодых работников;
- повышение качества образования; развитие международных партнерств; современная инфраструктура;
- программы стажировки и первые рабочие места для студентов.
Что нужно делать бизнесу
Для удержания молодых кадров компаниям предлагают:
- адаптировать зарплаты и условия труда, предоставляя общежития или компенсацию жилья;
- вводить оплачиваемые стажировки и внутренние курсы повышения квалификации;
- разрешать совмещать работу с обучением, предлагать частичную занятость или краткосрочные проекты.
Напомним, с 28 августа в Украине расширилиперечень лиц, которые могут пересекать государственную границу. Теперь кроме мужчин, которые ранее имели такую возможность, пересечь границу могут мужчины до достижения 23-летнего возраста. То есть без дополнительных ограничений пересекать границу можно мужчинам, которым еще не исполнилось 23 лет. Цель пересечения границы не имеет значения. Что нужно иметь с собой для пересечения границы? Кроме загранпаспорта мужчинам после 18 лет нужно иметь военно-учетный документ (ВУД), в котором указано об их пребывании на военном учете.
