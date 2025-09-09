0 800 307 555
Массовый выезд молодых мужчин не ударит по экономике — эксперт

Личные финансы
В ритейле и ресторанном бизнесе фиксируют увольнение молодых работников 18−22 лет. По данным Forbes, в сети из 10 ресторанов в Тернополе и Львове находится около 20% персонала. В «Сильпо» заявления на увольнение пока не превышают 3% среди 3000 молодых сотрудников. Об этом пишутэксперты Центра экономической стратегии в Telegram-канале «Что с экономикой?»

Сколько молодых мужчин может уехать

Директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в комментарии для ICTV пояснил, что в Украине проживает около 700 тысяч мужчин в возрасте 18−22 лет, большинство из них студенты. На рынке труда реально задействовано только 200−300 тысяч из этой группы. Это составляет лишь 2−3% от экономически активного населения, насчитывающего около 13 млн человек. Поэтому даже в случае массового выезда ощутимый удар по экономике не ожидается.

Кто может пострадать больше всего

Основной риск состоит в том, что выезд неквалифицированных или малоквалифицированных работников ударит по отраслям, где молодежь обычно подрабатывала:
  • розничная торговля;
  • строительство;
  • логистика;
  • производство на простых специальностях.
Более всего это касается компаний, где зарплаты составляют около 15 000 грн. Сотрудники с доходами 35 000−55 000 грн, по данным Forbes, в большинстве своем остаются работать в Украине.

Что нужно делать правительству

По словам экспертов, главная задача государства сейчас — создавать условия, при которых обучение и первый трудовой опыт в Украине будут привлекательнее работы за рубежом. Среди приоритетов:
  • социальная аренда жилья или льготные программы для студентов и молодых работников;
  • повышение качества образования; развитие международных партнерств; современная инфраструктура;
  • программы стажировки и первые рабочие места для студентов.

Что нужно делать бизнесу

Для удержания молодых кадров компаниям предлагают:
  • адаптировать зарплаты и условия труда, предоставляя общежития или компенсацию жилья;
  • вводить оплачиваемые стажировки и внутренние курсы повышения квалификации;
  • разрешать совмещать работу с обучением, предлагать частичную занятость или краткосрочные проекты.
Напомним, с 28 августа в Украине расширилиперечень лиц, которые могут пересекать государственную границу. Теперь кроме мужчин, которые ранее имели такую ​​возможность, пересечь границу могут мужчины до достижения 23-летнего возраста. То есть без дополнительных ограничений пересекать границу можно мужчинам, которым еще не исполнилось 23 лет. Цель пересечения границы не имеет значения. Что нужно иметь с собой для пересечения границы? Кроме загранпаспорта мужчинам после 18 лет нужно иметь военно-учетный документ (ВУД), в котором указано об их пребывании на военном учете.
🔊 Читать или слушать? Выбирать вам. На Finance.ua уже доступен аудиоформат. Щелкайте на изображении в новости и узнавайте об основном за несколько минут.
Алена Листунова
По материалам:
Finance.ua
