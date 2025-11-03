Украинцам готовят новую систему штрафных баллов на дорогах: как это будет работать Сегодня 20:01 — Личные финансы

Украинцам готовят новую систему штрафных баллов на дорогах: как это будет работать

Украинские депутаты предлагают ввести новую систему штрафных баллов, которая изменит подход к наказанию за нарушения ПДД. Поэтому уже с 2026 года украинские водители могут ожидать существенных изменений.

Как будет работать балльная система

Каждый водитель будет ежегодно получать определенное количество баллов: 15 — для опытных и 10 для тех, у кого стаж меньше года.

За каждое нарушение с этого лимита будут снимать от одного до пяти баллов в зависимости от серьезности нарушения. Если все баллы исчерпаны, водительское удостоверение аннулируют. Вернуть право на управление можно будет только после повторного обучения и сдачи экзамена.

Основной упор сделают на автоматической фиксации нарушений. Большинство случаев будут фиксировать камеры, а данные будут попадать в центральную базу МВД. Водитель сможет просматривать свой «баланс» в приложении «Дія» или в электронном кабинете водителя.

Таким образом, даже незначительные, но регулярные нарушения будут влиять на водительский рейтинг и могут привести к потере прав.

Обновленная шкала штрафов

Вместе с новой системой предусмотрено изменение размеров штрафов. Некоторые из них уже изменены, другие на рассмотрении.

В частности, штраф за неиспользование ремня безопасности вырос в десять раз с 51 до 510 грн. По данным Нацполиции, после повышения суммы количество таких нарушений снизилось со 190 до 146 тысяч в год.

За превышение скорости предусмотрены штрафы от 340 до 3400 грн. Обсуждается также отмена «поблажки» в 10 км/ч, позволяющая не штрафовать за незначительное превышение.

Строго наказывается управление транспортом в нетрезвом состоянии от 17 тыс. до 51 тыс. грн и лишение прав на год. Повторное нарушение влечет еще более жесткие санкции.

За проезд на запрещенный сигнал, нарушение правил обгона или остановки штрафы составят от 510 до 850 грн.

Если законопроект будет принят, все денежные взыскания будут действовать параллельно с системой баллов. Водитель будет платить штраф и будет получать соответствующие баллы, которые будут влиять на его рейтинг.

