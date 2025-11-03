0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцам готовят новую систему штрафных баллов на дорогах: как это будет работать

Личные финансы
75
Украинцам готовят новую систему штрафных баллов на дорогах: как это будет работать
Украинцам готовят новую систему штрафных баллов на дорогах: как это будет работать
Украинские депутаты предлагают ввести новую систему штрафных баллов, которая изменит подход к наказанию за нарушения ПДД. Поэтому уже с 2026 года украинские водители могут ожидать существенных изменений.

Как будет работать балльная система

Каждый водитель будет ежегодно получать определенное количество баллов: 15 — для опытных и 10 для тех, у кого стаж меньше года.
За каждое нарушение с этого лимита будут снимать от одного до пяти баллов в зависимости от серьезности нарушения. Если все баллы исчерпаны, водительское удостоверение аннулируют. Вернуть право на управление можно будет только после повторного обучения и сдачи экзамена.
Основной упор сделают на автоматической фиксации нарушений. Большинство случаев будут фиксировать камеры, а данные будут попадать в центральную базу МВД. Водитель сможет просматривать свой «баланс» в приложении «Дія» или в электронном кабинете водителя.
Таким образом, даже незначительные, но регулярные нарушения будут влиять на водительский рейтинг и могут привести к потере прав.

Обновленная шкала штрафов

Вместе с новой системой предусмотрено изменение размеров штрафов. Некоторые из них уже изменены, другие на рассмотрении.
В частности, штраф за неиспользование ремня безопасности вырос в десять раз с 51 до 510 грн. По данным Нацполиции, после повышения суммы количество таких нарушений снизилось со 190 до 146 тысяч в год.
За превышение скорости предусмотрены штрафы от 340 до 3400 грн. Обсуждается также отмена «поблажки» в 10 км/ч, позволяющая не штрафовать за незначительное превышение.
Строго наказывается управление транспортом в нетрезвом состоянии от 17 тыс. до 51 тыс. грн и лишение прав на год. Повторное нарушение влечет еще более жесткие санкции.
Читайте также
За проезд на запрещенный сигнал, нарушение правил обгона или остановки штрафы составят от 510 до 850 грн.
Если законопроект будет принят, все денежные взыскания будут действовать параллельно с системой баллов. Водитель будет платить штраф и будет получать соответствующие баллы, которые будут влиять на его рейтинг.
Что это за реформа, как будет работать балльная система и что об этом говорит опыт Европы — читайте в статье Finance.ua:

Система баллов для водителей: Украина собирается перейти к европейской модели ответственности на дорогах

По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems