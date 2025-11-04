20 вопросов, чтобы проверить вашу финансовую грамотность (тест)
Финансовая грамотность — это не о цифрах, а об осознанности. Она учит расставлять приоритеты, планировать будущее и находить баланс между потребностями и целями.
Finance.ua советует каждому из своих читателей при возможности всегда проверять свои финансовые знания и совершенствовать навыки управления денежными средствами.👛
В этом году наш портал стал информационным партнером Всеукраинского тестирования по финансовой грамотности от Национального банка Украины, которое продлится до 7 ноября 2025 года.
Если вы до сих пор не прошли это тестирование, приглашаем вас переходить по ссылке ниже и проверять, насколько осознанно вы управляете своими финансами. ✅ Ваш кошелек скажет «спасибо»!
УЧАСТВОВАТЬ
