5 шагов, чтобы найти идеальную вакансию

Личные финансы
12
Многие искатели работы сейчас сталкиваются с одинаковой ситуацией: резюме рассылаются, вакансии просматриваются, время идет — а ответа нет. Это порождает разочарование и сомнения в собственных силах. Но дело не всегда в профессиональности или опыте кандидата. Чаще решающим становится подход к поиску.
Work.ua поделился 5 шагами, которые помогут остановить хаотические попытки и, наконец, выйти на вакансии, где вас действительно ждут.

1. Четко определите, что для вас означает «идеальная вакансия»

Для кого-то это удаленная работа с фиксированной зарплатой, для другого — стабильная компания или команда, в которой комфортно. Здесь важно сформулировать, что важно именно вам.
Эксперты советуют использовать простую технику:
  • в первую колонку записать 3 обязательные вещи, без которых работа будет неприемлемой. Например, стабильная компания, офис недалеко от дома;
  • во вторую — 3 желаемые вещи: гибкий график, компенсация хобби, страхование;
  • в третью — то, что вам ни за какие деньги не подойдет, например, холодные звонки и ночные смены.
Это позволит отсеять предложения, которые хорошо звучат, но не подходят именно вам.

2. Читайте вакансии между строк

Фразы «дружный коллектив», «амбициозные задания» и «кофе безлимит» ничего не говорят о реальности.
Важно обращать внимание на:
  • конкретные обязанности (это одна должность или три в одной?);
  • четкость требований;
  • реалистичность заработной платы;
  • прописанные перспективы развития.
Если в описании только эмоции, но мало фактов, стоит насторожиться.
3. Проверьте компанию

Остановитесь на минуту перед тем, как нажать «Откликнуться».
Проверьте:
  • отзывы сотрудников (слишком эмоциональные игнорируйте);
  • сайт и соцсети;
  • обновление новостей;
  • LinkedIn команды;
  • упоминания в медиа;
  • отсутствие сотрудничества с россией.
Если компания выглядит прозрачно и последовательно, можно отправлять резюме.

4. Ищите возможности в нескольких каналах

Не ограничивайтесь только сайтами с вакансиями.
Используйте:
  • профессиональные сообщества;
  • соцсети (отметьте, что открыты к предложениям);
  • прямые обращения в компании;
  • друзей и знакомых.
Чтобы не теряться, ведите небольшой трекер: кому писали, что ответили, какие договоренности.
5. Смотрите на себя глазами работодателя

Компании ищут не просто человека с опытом, а того, кто решит их задачи.
Специалисты советуют:
  • адаптировать резюме под конкретную вакансию;
  • выделить релевантные навыки;
  • объяснить, почему хотите работать именно здесь;
  • добавить короткое сопроводительное письмо.
Это покажет, что вы мыслите, как профессионал, и понимаете потребности компании.
Ранее Finance.ua сообщал, что в Украине стартовала программа помощи тем, кто лишился работы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
