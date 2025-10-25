Как найти работу в эпоху ИИ: советы от профессора Стэнфорда
Искателям работы в области искусственного интеллекта следует создавать реальные проекты, используя общедоступные наборы данных. Адаптивность и любознательность критически важны, поскольку искусственный интеллект быстро развивается.
Об этом заявил профессор компьютерных наук Стэнфордского университета и соучредитель Kumo, компании, разрабатывающей инструменты искусственного интеллекта для прогнозирования бизнес-результатов на основе данных компаний Юрий Лесковец, пишет Business Insider.
Советы для тех, кто хочет работать в эпоху ИИ
Вам нужно доказать, что вы способны выполнять эту работу. Создавайте реальные проекты, используя общедоступные наборы данных, разворачивайте демоверсии, публикуйте свою работу на GitHub или пишите о ней в блоге.
Участие в хакатонах — это отличный способ продемонстрировать инициативу и командную работу за короткое время. Это конкретное подтверждение ваших возможностей.
Даже если вы терпите неудачу, вы показываете, что вы любознательны и проактивны. После второго или третьего проекта или хакатона вы получите ценный опыт.
Любознательность и гибкость имеют значение
Вторая рекомендация — показать адаптивность, то есть что вы являетесь человеком, который всегда экспериментирует с новыми инструментами и быстро учится.
Это чрезвычайно важно, ведь искусственный интеллект развивается с такой скоростью, которая удивляет даже тех, кто каждый день работает в этой сфере.
Лучшие кандидаты самостоятельно овладели такими фреймворками, как PyTorch, JAX или инструментами для работы с LLM, и они остаются в курсе таких направлений, как GenAI, мультимодальные модели, диффузия и обучение с подкреплением.
Любознательность и гибкость важнее фиксированного набора навыков, поскольку навыки, которые нужны сегодня, завтра могут выглядеть совсем иначе.
Престижное образование или диплом могут привлечь внимание к вашей заявке, но они не гарантируют трудоустройство.
Во время собеседований видно, пытается ли кандидат просто подстроить новые идеи под то, что он выучил в школе, или действительно углубляется в новое.
Для искусственного интеллекта нет четкого руководства. Он пишется прямо сейчас.
Оттачивайте свое мышление
Может показаться банальным говорить «мыслите нестандартно», но это сейчас важнее, чем когда-либо. Кто знает? Ваша идея может стать стандартом завтра.
Лесковец советует оттачивать свое мышление, подвергая сомнению предположения, пытаясь решать проблемы без использования привычных инструментов и сознательно погружаясь в новые сферы.
Упражняться стоит в том, чтобы придумывать несколько ответов на одну проблему, даже если некоторые из них кажутся на первый взгляд непрактичными.
Со временем эти привычки научат видеть возможности, которые другие не замечают. Последний совет: не забывайте оставаться человеком.
Технические навыки — это не все
«Я ищу людей, которые могут четко общаться, хорошо работать в команде и тщательно обдумывать этические и социальные последствия того, что они создают», — говорит Лесковец.
Сотрудничество, эмпатия и осознание предубеждений имеют такое же значение, как и умение программировать.
