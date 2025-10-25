0 800 307 555
Как составить финансовый план на год: 5 практических советов

Как составить финансовый план на год: 5 практических советов
Как составить финансовый план на год: 5 практических советов
Финансовый план помогает не только добиваться поставленных целей, но и повысить гибкость и защитить бюджет. Его главная цель — сохранить баланс между стабильностью и способностью быстро адаптироваться к изменениям, несмотря на внешние вызовы.
Об этом рассказали специалисты «Финкульта».

5 шагов, которые помогут управлять средствами в течение года

Шаг 1. Определите базовые приоритеты

Проанализируйте свои регулярные расходы, начиная с базовых — жилье, питание, здоровье.
Оцените все источники доходов и расходов за последние 2−3 месяца, чтобы реально оценить финансовую ситуацию.

Шаг 2. Формирование резерва

Эксперты советуют «не класть все деньги в одну корзину». Диверсифицируйте сбережения, храня часть из них на банковском счету, а другую часть — в быстродоступной форме.
Убедитесь, что в случае непредвиденных ситуаций у вас будет доступ к средствам онлайн или оффлайн.

Шаг 3. Планируйте короткими периодами

Разделите годовой план на квартальные или месячные промежутки, оставляя возможность корректировать его в соответствии с изменениями в доходах или расходах.
Специалисты советуют регулярно пересматривать бюджет — ежемесячно или даже чаще.

Шаг 4. Создайте финансовый буфер

Выделите 5−10% дохода на резервный фонд, чтобы избежать стресса во время непредвиденных расходов.

Шаг 5. Выбирайте надежные денежные инструменты

Основная цель — сохранить средства без рисков. По словам экспертов, следует обратить внимание на депозиты с государственной гарантией или сберегательные счета.
Напомним, финансовая подушка безопасности — это запас средств, позволяющий «держаться на плаву» в случае потери работы или любых форс-мажорных обстоятельств. Ранее Finance.ua писал, как накопить финансовую подушку, где держать и какую сумму иметь про запас
Деньги
Payment systems