Диверсификация: как распределить деньги и уменьшить финансовые риски
Диверсификация — это простой принцип: «не класть все деньги в одну корзину». Иными словами, не держать все сбережения в одном банке, одной валюте или в одном финансовом инструменте.
Основные уровни диверсификации
Банковские вклады. Распределяйте депозиты между несколькими банками в пределах гарантированной суммы от Фонда гарантирования вкладов, чтобы минимизировать риски в случае неплатежеспособности одного из банков.
Валюта. Эксперты советуют держать часть сбережений в гривне, часть — в иностранных валютах.
Инструменты. Кроме депозитов, можно рассмотреть облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), накопительное страхование жизни, пенсионные программы
и т. д.
Сроки. Распределяйте средства на «короткие» (до года) и «длинные» (более 3−5 лет) финансовые инструменты, чтобы иметь и доступный резерв, и будущий капитал.
Формула финансовой устойчивости может выглядеть так:
- 50% - краткосрочные потребности, защита от рисков. К примеру, средства на депозитных счетах;
- 30% - среднесрочные инвестиции (ОВГЗ, надежные финансовые инструменты с более высоким доходом);
- 20% - долгосрочные накопления (пенсионные программы, страхование, инвестиции на будущее).
Напомним, по словам эксперта, после решения НБУ оставить без изменений учетную ставку, в ближайшие 1,5 месяца средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения останутся на уровне 13−14,5% годовых.
Как выгодно купить/продать ОВГЗ, чтобы не переплачивать банку
