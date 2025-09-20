Диверсификация: как распределить деньги и уменьшить финансовые риски Сегодня 12:09 — Личные финансы

Диверсификация: как распределить деньги и уменьшить финансовые риски

Диверсификация — это простой принцип: «не класть все деньги в одну корзину». Иными словами, не держать все сбережения в одном банке, одной валюте или в одном финансовом инструменте.

Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

Основные уровни диверсификации

Банковские вклады. Распределяйте депозиты между несколькими банками в пределах гарантированной суммы от Фонда гарантирования вкладов, чтобы минимизировать риски в случае неплатежеспособности одного из банков.

Валюта. Эксперты советуют держать часть сбережений в гривне, часть — в иностранных валютах.

Инструменты. Кроме депозитов, можно рассмотреть облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), накопительное страхование жизни, пенсионные программы и т. д.

Сроки. Распределяйте средства на «короткие» (до года) и «длинные» (более 3−5 лет) финансовые инструменты, чтобы иметь и доступный резерв, и будущий капитал.

Формула финансовой устойчивости может выглядеть так:

50% - краткосрочные потребности, защита от рисков. К примеру, средства на депозитных счетах;

30% - среднесрочные инвестиции (ОВГЗ, надежные финансовые инструменты с более высоким доходом);

20% - долгосрочные накопления (пенсионные программы, страхование, инвестиции на будущее).

Напомним, по словам эксперта, после решения НБУ оставить без изменений учетную ставку, в ближайшие 1,5 месяца средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения останутся на уровне 13−14,5% годовых.

