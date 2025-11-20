В третьем квартале украинцы зарегистрировали рекордное за два года количество ФЛП Вчера 15:05 — Личные финансы

В третьем квартале украинцы зарегистрировали рекордное за два года количество ФЛП

В третьем квартале 2025 года украинцы зарегистрировали 77,4 тыс. новых физических лиц-предпринимателей. Это на 22% больше, чем во втором квартале и на 38% больше, чем в третьем квартале 2024 года. Показатель стал самым высоким за последние два года.

Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl.Market.

Регистрация и прекращение ФЛП

В третьем квартале темпы открытия бизнеса заметно выросли. Параллельно прекращение деятельности осталось стабильным: прекращено 52,2 тыс. ФЛП, что соответствует показателю второго квартала и несколько превышает уровень прошлого года.

Читайте также Сколько рабочего времени потерял бизнес из-за отключений

В начале 2025 года фиксировали аномально высокие прекращения: в первом квартале их было более 100 тыс., что более чем вдвое превышало регистрацию. Во втором квартале ситуация нормализовалась, а в третьем прекращения удерживаются на обычном уровне.

По итогам квартала чистый прирост предпринимателей составил примерно +25 тыс. На каждые 3 прекращения приходится примерно 4,5 новых регистраций.

Какие отрасли растут быстрее

Больше всего новых ФЛП зарегистрировано в сфере розничной торговли — 22,3 тыс., что на 37% больше, чем в прошлом году. ІТ-сектор тоже удерживает высокий уровень активности: зарегистрировано 8,9 тыс. новых предпринимателей. Прирост к прошлому году составляет 28%.

В транспортно-логистической сфере зафиксировано 7,9 тыс. новых ФЛП против 3,9 тыс. год назад. Это двойной рост. В общепите, продуктовой торговле, образовании, рекламе и финансовых услугах также наблюдается существенный прирост регистраций.

В некоторых нишевых сегментах темпы увеличения особенно высоки. Регистрации в сфере курьерских услуг выросли в 22 раза. В деятельности по поддержке театральных и концертных мероприятий прирост составил +1200%. В направлении технических испытаний и исследований регистрации выросли на +500%, а в производстве металлических контейнеров — на +400%. Такие изменения могут быть связаны с военными потребностями.

Инфографика: youcontrol. market

Отрасли с меньшим уровнем остановок

В большинстве сфер в третьем квартале 2025 года приостановлено меньше ФЛП, чем годом ранее. Наибольшее сокращение наблюдается в торговле: на 18,7% меньше, чем в третьем квартале 2024 года. Положительные изменения фиксируются также в сфере ІТ, транспорта, образования и маркетинга.

Рост прекращений наблюдается в единичных отраслях с небольшими абсолютными показателями. К примеру, в производстве одежды из кожи прекращений стало больше на 600%, а в сфере концертных залов — на 300%.

Абсолютным лидером по прекращениям остается розничная торговля: 17,3 тыс. предпринимателей закрылись, что вдвое меньше, чем в начале года.

Инфографика: youcontrol. market

Региональное распределение

Лидером по регистрациям ФЛП остается Киев — 10,4 тыс. новых предпринимателей. Днепропетровская область заняла второе место — почти 8 тыс. регистраций и 52% годового прироста. Далее разместились Львовская, Киевская, Харьковская и Одесская области. На эти шесть регионов приходится половина всех новых ФЛП.

Полтавская область поднялась до седьмой позиции — 3,2 тыс. регистраций, что на 62% больше, чем во втором квартале. Винницкая, Хмельницкая и Ивано-Франковская области также вошли в топ-10.

Читайте также Сектора бизнеса в Польше, нанимающие больше всего работников

По прекращениям первое место занимает Киев с 6,4 тыс. закрытых ФЛП. Далее следуют Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Львовская и Киевская области. Донетчина стала единственным регионом, где прекращений больше, чем регистраций — 1,6 тыс. против 0,95 тыс. новых ФЛП.

В прифронтовых областях преобладает положительная динамика. В частности, Харьковщина прибавила +2 тыс. чистого прироста, а Запорожская, Сумская, Николаевская и Херсонская области вышли в плюс.

Инфографика: youcontrol. market

Гендерный анализ

Женщины удерживают лидерство в регистрации новых ФЛП. В третьем квартале они открыли 47 тыс. бизнесов, что составляет 61% от общего количества. В прошлом году доля была выше — 63,7%, поэтому сейчас доля мужчин увеличилась до 39%.

Читайте также В каких сферах женщины охотнее всего открывают бизнес в Украине

Среди прекращенных ФЛП картина другая. В третьем квартале 2025 года 53,4% закрытых бизнесов пришлось на женщин. Прекратили деятельность около 28 тыс. женщин и 24,3 тыс. мужчин. Доли почти сравнялись, но женщины чаще закрывали бизнесы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.