Сколько рабочего времени потерял бизнес из-за отключений

Одним из самых заметных сигналов от бизнеса осенью стал рост проблем с электроснабжением.

Об этом свидетельствуют результаты «Нового ежемесячного опроса предприятий» от ИЭИ.

Доля компаний, для которых перебои с электроэнергией стали препятствием, взлетела с 4% до 19%. В общем рейтинге препятствий, о котором мы писали здесь, это скачок с 11-го на 6-е место.

В сентябре 22% бизнесов вынуждены были временно останавливать работу из-за отключений (15% в августе):

8% опрошенных простаивали 1−10% рабочего времени,

13% респондентов не работали 11−25% времени,

в то же время 43% работали непрерывно, несмотря на перебои,

36% - вообще не было отключений.

Сколько рабочего времени потеряли

Среди тех, кто столкнулся с перебоями, бизнес потерял в среднем 5% рабочего времени.

Больше всего потерь — в Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях.

Особенно чувствительными к энергетическим проблемам традиционно стали малые предприятия:

микро — 3% потерь рабочего времени;

малые — 6%;

средние — 5%;

крупные — 3%.

По отраслям наибольшее количество потерь рабочего времени было в:

металлургии и металлообработке (9%);

машиностроении (7%);

изготовлении стройматериалов (6%);

химической и пищевой промышленности (по 5%).

Ранее мы сообщали , что, несмотря на войну, отрасли, ориентированные на внутренний рынок, демонстрируют значительную устойчивость, особенно пищевая промышленность. А зависимые от экспорта сектора (металлургия и деревообработка) остаются уязвимыми к логистическим и рискам безопасности.

