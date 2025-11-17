0 800 307 555
Сколько рабочего времени потерял бизнес из-за отключений

Энергетика
24
Одним из самых заметных сигналов от бизнеса осенью стал рост проблем с электроснабжением.
Об этом свидетельствуют результаты «Нового ежемесячного опроса предприятий» от ИЭИ.
Доля компаний, для которых перебои с электроэнергией стали препятствием, взлетела с 4% до 19%. В общем рейтинге препятствий, о котором мы писали здесь, это скачок с 11-го на 6-е место.
В сентябре 22% бизнесов вынуждены были временно останавливать работу из-за отключений (15% в августе):
  • 8% опрошенных простаивали 1−10% рабочего времени,
  • 13% респондентов не работали 11−25% времени,
  • в то же время 43% работали непрерывно, несмотря на перебои,
  • 36% - вообще не было отключений.

Сколько рабочего времени потеряли

Среди тех, кто столкнулся с перебоями, бизнес потерял в среднем 5% рабочего времени.
Больше всего потерь — в Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях.
Особенно чувствительными к энергетическим проблемам традиционно стали малые предприятия:
  • микро — 3% потерь рабочего времени;
  • малые — 6%;
  • средние — 5%;
  • крупные — 3%.
По отраслям наибольшее количество потерь рабочего времени было в:
  • металлургии и металлообработке (9%);
  • машиностроении (7%);
  • изготовлении стройматериалов (6%);
  • химической и пищевой промышленности (по 5%).
Ранее мы сообщали, что, несмотря на войну, отрасли, ориентированные на внутренний рынок, демонстрируют значительную устойчивость, особенно пищевая промышленность. А зависимые от экспорта сектора (металлургия и деревообработка) остаются уязвимыми к логистическим и рискам безопасности.
Светлана Вышковская
Редактор
Бизнес
