Сколько рабочего времени потерял бизнес из-за отключений
Одним из самых заметных сигналов от бизнеса осенью стал рост проблем с электроснабжением.
Об этом свидетельствуют результаты «Нового ежемесячного опроса предприятий» от ИЭИ.
Доля компаний, для которых перебои с электроэнергией стали препятствием, взлетела с 4% до 19%. В общем рейтинге препятствий, о котором мы писали здесь, это скачок с 11-го на 6-е место.
В сентябре 22% бизнесов вынуждены были временно останавливать работу из-за отключений (15% в августе):
- 8% опрошенных простаивали 1−10% рабочего времени,
- 13% респондентов не работали 11−25% времени,
- в то же время 43% работали непрерывно, несмотря на перебои,
- 36% - вообще не было отключений.
Сколько рабочего времени потеряли
Среди тех, кто столкнулся с перебоями, бизнес потерял в среднем 5% рабочего времени.
Больше всего потерь — в Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях.
Особенно чувствительными к энергетическим проблемам традиционно стали малые предприятия:
- микро — 3% потерь рабочего времени;
- малые — 6%;
- средние — 5%;
- крупные — 3%.
По отраслям наибольшее количество потерь рабочего времени было в:
- металлургии и металлообработке (9%);
- машиностроении (7%);
- изготовлении стройматериалов (6%);
- химической и пищевой промышленности (по 5%).
Ранее мы сообщали, что, несмотря на войну, отрасли, ориентированные на внутренний рынок, демонстрируют значительную устойчивость, особенно пищевая промышленность. А зависимые от экспорта сектора (металлургия и деревообработка) остаются уязвимыми к логистическим и рискам безопасности.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько рабочего времени потерял бизнес из-за отключений
Сколько будет работать мобильная связь в случае блэкаута
«Нафтогаз» подписал грантовое соглашение с ЕИБ на 127 миллионов евро
До 2028 года ИИ и дата-центры вызовут дефицит 44 ГВт электроэнергии в США
Когда отключений света станет меньше — в Укрэнерго ответили
На танкерах в мировом океане накопился миллиард баррелей нефти