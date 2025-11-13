Может ли импорт электроэнергии отменить графики отключения света Сегодня 12:24 — Энергетика

В «Укрэнерго» объяснили, что импорт электроэнергии — это важный фактор обеспечения баланса между имеющейся в энергосистеме мощностью и уровнем энергопотребления. Однако он не панацея.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Там отмечают, что учитывая географию расположения интерконнекторов, покрытие дефицита мощности в потерявших собственную генерацию регионах — тоже ограничивается возможностями магистральной и распределительных сетей.

«Однако, учитывая все факторы и риски (в частности, по осуществлению россией атак на подстанции, обеспечивающие выдачу мощности украинских АЭС) — „Укрэнерго“ уже согласовало увеличение максимальной мощности импорта электроэнергии в декабре до уровня 2 300 МВт», — подчеркнули в компании.

Почему отключения действуют не во всех областях

В «Укрэнерго» также объяснили, почему в одних областях ограничивают потребление, а в других — не всегда.

Из-за энергодефицита в результате российских атак существует необходимость покрытия потребления в пострадавших от обстрелов регионах за счет объектов генерации в других областях.

«Но энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария. Возможности для передачи энергии от электростанций потребителям за многие сотни километров — достаточно ограничены. Чтобы частично разгрузить магистральные сети — приходится вводить ограничения в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов», — объясняют в энергокомпании.

При этом у части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать регионам, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены.

