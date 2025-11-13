0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ICC Ukraine призвало НКРЭКУ снизить тариф на передачу электроэнергии

Энергетика
1
ICC Ukraine призвало НКРЭКУ снизить тариф на передачу электроэнергии
ICC Ukraine призвало НКРЭКУ снизить тариф на передачу электроэнергии
Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, проект которого опубликовала Нацкомиссия по регулированию энергетики, необоснованно. У него будут серьезные последствия для украинской экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное письмо ICC Ukraine, которое есть в распоряжении редакции.
В то же время «Укрэнерго» имеет существенный потенциал для оптимизации своих расходов, и это позволяет в перспективе даже снизить тариф с нынешних 686,23 до 650,36 грн/МВт*ч. Об этом говорится в официальном письме ICC Ukraine, которое есть в распоряжении редакции.
Читайте также
«Рост тарифа угрожает экономике Украины: дополнительная нагрузка более 6,8 млрд грн во время войны, вместе с другими неблагоприятными факторами, может иметь тяжелые последствия для украинской экономики — включая прекращение деятельности многих предприятий, стабильная работа которых является основой для поддержки ВСУ, населения и будущего восстановления», — говорится в письме.
В ICC Ukraine напомнили, что основные экспортные рынки Украины (зерно, металл, руда) сейчас переживают кризис, проявляющийся в слабом спросе и снижении цен. Увеличение тарифа на передачу электроэнергии еще больше углубит этот вызов и поставит под угрозу конкурентоспособность украинских предприятий и их позиции на международных рынках, которые они формировали годами.
Читайте также
«Экспертный анализ структуры тарифа на передачу электроэнергии свидетельствует, что есть существенный потенциал для оптимизации расходов „Укрэнерго“. Прежде всего речь идет о включении в тариф 3,8 млрд грн на погашение долговых обязательств. Это экономически необоснованно, ведь погашение долга за счет повышения тарифа снизит прибыль „Укрэнерго“, а как следствие — сократит налоговые поступления в бюджет на 0,7 млрд грн. В условиях военного положения целесообразна временная отсрочка погашения основной суммы долга, с одновременной выплатой только процентов», — отметили в Комитете.
Также там подчеркнули, что рост финансовых расходов «Укрэнерго» на 63% с 4,4 до 7,2 млрд грн тоже неоправдан — ведь нет оснований считать, что стоимость обслуживания кредитов изменилась. То же — с запланированным ростом затрат на компенсацию технологических затрат, ведь объем передачи электроэнергии, по прогнозу, сократится на 4%.
«Учитывая опасность бесконтрольного роста тарифной нагрузки и широкие возможности оптимизации расходов „Укрэнерго“, ICC Ukraine просит НКРЭКУ пересчитать расходы на передачу электроэнергии и установить тариф на передачу на уровне 650,36 грн/МВт*ч», — резюмируется в письме.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems