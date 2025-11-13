ICC Ukraine призвало НКРЭКУ снизить тариф на передачу электроэнергии
Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, проект которого опубликовала Нацкомиссия по регулированию энергетики, необоснованно. У него будут серьезные последствия для украинской экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное письмо ICC Ukraine, которое есть в распоряжении редакции.
В то же время «Укрэнерго» имеет существенный потенциал для оптимизации своих расходов, и это позволяет в перспективе даже снизить тариф с нынешних 686,23 до 650,36 грн/МВт*ч. Об этом говорится в официальном письме ICC Ukraine, которое есть в распоряжении редакции.
«Рост тарифа угрожает экономике Украины: дополнительная нагрузка более 6,8 млрд грн во время войны, вместе с другими неблагоприятными факторами, может иметь тяжелые последствия для украинской экономики — включая прекращение деятельности многих предприятий, стабильная работа которых является основой для поддержки ВСУ, населения и будущего восстановления», — говорится в письме.
В ICC Ukraine напомнили, что основные экспортные рынки Украины (зерно, металл, руда) сейчас переживают кризис, проявляющийся в слабом спросе и снижении цен. Увеличение тарифа на передачу электроэнергии еще больше углубит этот вызов и поставит под угрозу конкурентоспособность украинских предприятий и их позиции на международных рынках, которые они формировали годами.
«Экспертный анализ структуры тарифа на передачу электроэнергии свидетельствует, что есть существенный потенциал для оптимизации расходов „Укрэнерго“. Прежде всего речь идет о включении в тариф 3,8 млрд грн на погашение долговых обязательств. Это экономически необоснованно, ведь погашение долга за счет повышения тарифа снизит прибыль „Укрэнерго“, а как следствие — сократит налоговые поступления в бюджет на 0,7 млрд грн. В условиях военного положения целесообразна временная отсрочка погашения основной суммы долга, с одновременной выплатой только процентов», — отметили в Комитете.
Также там подчеркнули, что рост финансовых расходов «Укрэнерго» на 63% с 4,4 до 7,2 млрд грн тоже неоправдан — ведь нет оснований считать, что стоимость обслуживания кредитов изменилась. То же — с запланированным ростом затрат на компенсацию технологических затрат, ведь объем передачи электроэнергии, по прогнозу, сократится на 4%.
«Учитывая опасность бесконтрольного роста тарифной нагрузки и широкие возможности оптимизации расходов „Укрэнерго“, ICC Ukraine просит НКРЭКУ пересчитать расходы на передачу электроэнергии и установить тариф на передачу на уровне 650,36 грн/МВт*ч», — резюмируется в письме.
