Какие страны ЕС больше всего страдают от перебоев в поставках СПГ Сегодня 18:23 — Энергетика

Иранские атаки привели к приостановке производства СПГ в Катаре и серьезным перебоям в морском сообщении в Ормузском проливе.

Хотя Европейская комиссия уверяет, что нет никаких немедленных проблем с поставкой газа, голландский индекс TTF, основной ориентир цен на природный газ в Европе, используемый трейдерами, энергетическими компаниями и правительствами для заключения контрактов, резко вырос в последние дни, что отражает обеспокоенность рынка относительно мировых поставок СПГ, пишет euronews

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил Financial Times, что война на Ближнем Востоке может «подорвать мировую экономику», препятствуя росту и увеличивая счета за энергоносители из-за дефицита поставок.

Катарский министр добавил, что даже если конфликт прекратится немедленно, Катару понадобятся «недели или месяцы» для нормализации поставок после закрытия Рас-Лаффана, комплекса экспорта СПГ, который на этой неделе атаковал иранские беспилотники.

По данным Gas Infrastructure Europe, учитывая, что уровень газохранилищ в ЕС составляет около 30%, блок вступает в критический период для пополнения запасов перед следующей зимой.

Эта ситуация напоминает болезненные воспоминания об энергетическом шоке 2022 года, вызванного российским вторжением в Украину, но она происходит в контексте гораздо большей диверсификации российского газа, транспортируемого по трубопроводам.

В среду Европейская комиссия созвала группы координации по вопросам чрезвычайных ситуаций и заявила, что поставки СПГ из Соединенных Штатов, на которые сейчас приходится большинство импорта, вместе с трубопроводным газом из Норвегии обеспечивают стабильность поставок.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен также отметил ценность увеличения поставок из Азербайджана через Южный газовый коридор.

Однако некоторые страны ЕС особенно подвержены перебоям или потому, что они являются крупными импортерами СПГ, сильно зависят от поставок из Катара или имеют чрезвычайно низкие запасы.

Страны ЕС, рискующие больше всего

По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, в 2025 году ЕС импортировал более 140 миллиардов кубических метров СПГ.

Соединенные Штаты были крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, на их долю приходилось почти 58% от общего объема импорта СПГ, который утроился между 2021 и 2025 годами.

Крупнейшими импортерами СПГ в ЕС Франция, Испания, Италия, Нидерланды и Бельгия.

Из этих пяти Италия и Бельгия сталкиваются с наибольшим давлением из-за их большей зависимости от поставок из Катара.

Согласно аналитической платформе Kpler, на Катар в прошлом году приходилось около 30% импорта СПГ в Италию и 8% в Бельгию.

К примеру, Франция и Испания имеют лучший доступ к норвежским поставщикам, среди прочих.

Кроме того, хотя Польша не входит в пятерку крупнейших импортеров СПГ в ЕС, 17% ее импорта газа в 2025 году поступило из Катара, что ставит страну в аналогичную ситуацию с зависимостью.

