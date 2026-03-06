Словения присоединилась к Фонду поддержки энергетики Украины
Словения присоединилась к Фонду поддержки энергетики Украины и внесла туда 500 тыс. евро, став 37 страной-доноркой.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Всего в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступило более 1,8 млрд евро от иностранных партнеров.
Минэнерго запустило Фонд весной 2022 года. С этого времени в его рамках правительство заключило более 1000 контрактов на поставку оборудования суммарно в 850 млн евро.
Украинским энергетическим компаниям уже поступило оборудование на 618 млн евро.
Поделиться новостью
Также по теме
Словения присоединилась к Фонду поддержки энергетики Украины
Китай приказал заводам прекратить экспорт топлива — Bloomberg
Украина может возобновить работу нефтепровода «Дружба» за полтора месяца — Зеленский
Зеленский рассказал, как государство планирует сдержать ценники на АЗС
АМКУ начал проверку сетей АЗС из-за скачка цен на топливо
Цены на нефть могут превысить $100 за баррель — прогноз Goldman Sachs