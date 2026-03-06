Словения присоединилась к Фонду поддержки энергетики Украины Сегодня 09:12 — Энергетика

Словения присоединилась к Фонду поддержки энергетики Украины

Словения присоединилась к Фонду поддержки энергетики Украины и внесла туда 500 тыс. евро, став 37 страной-доноркой.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Всего в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступило более 1,8 млрд евро от иностранных партнеров.

Минэнерго запустило Фонд весной 2022 года. С этого времени в его рамках правительство заключило более 1000 контрактов на поставку оборудования суммарно в 850 млн евро.

Украинским энергетическим компаниям уже поступило оборудование на 618 млн евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.