0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на нефть могут превысить $100 за баррель — прогноз Goldman Sachs

Энергетика
17
Блокировка Ормузского пролива угрожает мировому рынку нефти
Блокировка Ормузского пролива угрожает мировому рынку нефти
Мировые цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель, если Ормузский пролив будет закрыт для прохода танкеров еще в течение пяти недель.
Об этом говорит прогноз аналитиков Goldman Sachs Group Inc.

Рынок реагирует на эскалацию на Ближнем Востоке

На этой неделе стоимость Brent поднималась выше 85 долларов за баррель в связи с опасениями перебоев поставок с Ближнего Востока после начала США и Израилем военных действий против Ирана.
Читайте также
Тегеран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива, которые затронули в частности, энергетическую инфраструктуру в регионе.
Проход танкеров по Ормузскому проливу, через который идет около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановился из-за угроз со стороны Ирана.

Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть

Аналитики Goldman повысили прогноз средней цены Brent на текущий год до 71 из 64 долларов за баррель, WTI — до 67 из 60 долларов.
Они также повысили прогноз стоимости Brent на второй квартал 2026 года на 10 долларов — до 76 долларов за баррель, отметив, что ограничение поставок нефти через Ормузский пролив приведет к сокращению запасов ОЭСР и добыче в странах Ближнего Востока.
Читайте также
«Рост цен на нефть может оказаться еще более существенным, чем предполагают наши оценки, поскольку длительные перебои в поставках могут увеличить время между возобновлением добычи и ее полным восстановлением», — говорится в обзоре Goldman.
По материалам:
Корреспондент.net
Нефть
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems