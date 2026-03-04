Цены на нефть могут превысить $100 за баррель — прогноз Goldman Sachs Сегодня 20:44 — Энергетика

Блокировка Ормузского пролива угрожает мировому рынку нефти

Мировые цены на нефть могут превысить 100 долларов за баррель, если Ормузский пролив будет закрыт для прохода танкеров еще в течение пяти недель.

Об этом говорит прогноз аналитиков Goldman Sachs Group Inc.

Рынок реагирует на эскалацию на Ближнем Востоке

На этой неделе стоимость Brent поднималась выше 85 долларов за баррель в связи с опасениями перебоев поставок с Ближнего Востока после начала США и Израилем военных действий против Ирана.

Читайте также Гетманцев призвал операторов АЗС не повышать цены из-за ситуации на Ближнем Востоке

Тегеран нанес ответные удары по Израилю и ряду стран Персидского залива, которые затронули в частности, энергетическую инфраструктуру в регионе.

Проход танкеров по Ормузскому проливу, через который идет около 20% мировых нефтяных потоков, фактически остановился из-за угроз со стороны Ирана.

Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть

Аналитики Goldman повысили прогноз средней цены Brent на текущий год до 71 из 64 долларов за баррель, WTI — до 67 из 60 долларов.

Они также повысили прогноз стоимости Brent на второй квартал 2026 года на 10 долларов — до 76 долларов за баррель, отметив, что ограничение поставок нефти через Ормузский пролив приведет к сокращению запасов ОЭСР и добыче в странах Ближнего Востока.

Читайте также В НБУ объяснили, повлияет ли конфликт в Иране на цены в Украине

«Рост цен на нефть может оказаться еще более существенным, чем предполагают наши оценки, поскольку длительные перебои в поставках могут увеличить время между возобновлением добычи и ее полным восстановлением», — говорится в обзоре Goldman.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.