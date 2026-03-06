Цены на нефть снизились впервые с начала войны на Ближнем Востоке Сегодня 14:23 — Энергетика

Цены на нефть снизились 6 марта впервые за шесть дней, поскольку правительство США рассматривает возможность вмешательства на фьючерсном рынке для сдерживания роста цен и выдало исключения для закупок российской нефти, чтобы ослабить ограничение поставок из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на Brent снизились на 95 центов, или на 1,1%, до 84,46 доллара за баррель, а West Texas Intermediate снизился на 1,08 доллара или на 1,3% до 79,93 доллара.

В то же время, Brent на этой неделе вырос на 16,4%, а WTI подскочил на 19,2%, что стало самым быстрым недельным ростом с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

«С каждым днем ​​остановка деятельности в Ормузе будет иметь два основных последствия для рынка нефти: невозможность хранить 20 млн баррелей в день и отсутствие стабильной транспортировки, что может привести к росту мировых цен на энергоносители», — отметила Приянка Сачдева, старший аналитик рынка Phillip Nova.

Учитывая значительный рост, ожидается, что Министерство финансов США объявит о мерах по борьбе со скачком цен на энергоносители из-за войны в Иране, включая возможные действия на рынке фьючерсов на нефть.

Такой шаг стал бы нетрадиционной попыткой Вашингтона влиять на цены на энергоносители через финансовые рынки, а не через физические поставки нефти.

Министерство финансов США также в четверг предоставило компаниям разрешение на покупку российской нефти, хранящейся на танкерах под санкциями. Такой шаг имеет целью ослабить ограничения поставок, из-за которых нефтеперерабатывающие заводы в Азии были вынуждены сократить объемы переработки.

«Важно рассматривать ситуацию в перспективе: несмотря на почти 20% роста цены на нефть в этом месяце, нынешняя цена всего на $3,40 выше средней за последние четыре года», — отметил аналитик IG Тони Сикомор.

