0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британия выделит более 17 млн ​​долларов на восстановление энергетического сектора Украины

Энергетика
16
Британия выделит более 17 млн ​​долларов на восстановление энергетического сектора Украины
Британия выделит более 17 млн ​​долларов на восстановление энергетического сектора Украины
Великобритания выделит 13 миллионов фунтов стерлингов (более $17 миллионов) для помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины и поддержки украинцев, наиболее пострадавших в результате ударов россии по энергообъектам.
Об этом говорится на сайте британского правительства.
«Великобритания объявляет о новой поддержке для проведения жизненно необходимых ремонтных работ в энергетическом секторе Украины в условиях российских бомбардировок, а также о перераспределении гуманитарной помощи для тех, кто больше всего пострадал от отсутствия электроэнергии, отопления и водоснабжения этой зимой», — говорится в сообщении.

Санкции против российского экспорта газа

Кроме того, Британия объявила о намерении запретить компаниям обслуживание и страхование морских судов, перевозящих сжиженный природный газ из россии, опираясь на недавние санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла».
«Эта мера значительно сократит российский экспорт СПГ и непосредственно перекроет доступ к ведущим в мире морским услугам Великобритании. Запрет будет вводиться постепенно в течение 2026 года в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами», — говорится в заявлении.
Читайте также
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, комментируя решение британского правительства, подчеркнула, что глава кремля владимир путин пытается погрузить Украину в мрак и холод накануне зимы.
«Безопасность Украины — это наша безопасность, и именно поэтому здесь, на саммите G7 мы стоим вместе как ближайшие партнеры, чтобы продвигать поддержку Украины и преодолеть вызовы, перед которыми сегодня стоит мир», — заявила она.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems