Британия выделит более 17 млн долларов на восстановление энергетического сектора Украины
Великобритания выделит 13 миллионов фунтов стерлингов (более $17 миллионов) для помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины и поддержки украинцев, наиболее пострадавших в результате ударов россии по энергообъектам.
Об этом говорится на сайте британского правительства.
«Великобритания объявляет о новой поддержке для проведения жизненно необходимых ремонтных работ в энергетическом секторе Украины в условиях российских бомбардировок, а также о перераспределении гуманитарной помощи для тех, кто больше всего пострадал от отсутствия электроэнергии, отопления и водоснабжения этой зимой», — говорится в сообщении.
Санкции против российского экспорта газа
Кроме того, Британия объявила о намерении запретить компаниям обслуживание и страхование морских судов, перевозящих сжиженный природный газ из россии, опираясь на недавние санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла».
«Эта мера значительно сократит российский экспорт СПГ и непосредственно перекроет доступ к ведущим в мире морским услугам Великобритании. Запрет будет вводиться постепенно в течение 2026 года в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами», — говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, комментируя решение британского правительства, подчеркнула, что глава кремля владимир путин пытается погрузить Украину в мрак и холод накануне зимы.
«Безопасность Украины — это наша безопасность, и именно поэтому здесь, на саммите G7 мы стоим вместе как ближайшие партнеры, чтобы продвигать поддержку Украины и преодолеть вызовы, перед которыми сегодня стоит мир», — заявила она.
