Великобритания ввела санкции против «Роснефти» и «Лукойла»

Великобритания расширила санкционный список, добавив к нему российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл», а также индийскую компанию Nayara Energy, совладельцем которой является «Роснефть», пишет УНН со ссылкой на официальный портал правительства Великобритании.
Согласно решению британских властей, все активы компаний и попавших под ограничения лиц будут заморожены на территории Соединенного Королевства. В документе указано, что «Роснефть» и «Лукойл» поддерживают правительство россии, продолжая деятельность в стратегически важном для экономики страны энергетическом секторе.
Ранее Лондон уже применил персональные санкции против руководителей компаний: к главе «Роснефти» Игорю Сечину в марте 2022 года и руководителю «Лукойла» Вагиту Алекперову в апреле 2022 года. Кроме того, в британском санкционном списке уже находились некоторые представители руководства «Роснефти» и судна, связанные с обеими корпорациями.
