0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: налоги на OLX, Prom, Bolt и на прибыль банков, пенсии украинцев

21
В среду, 15 октября, Комитет ВР поддержал повышение налога на прибыль банков, а также определили размеры налога OLX, Prom, Bolt.
OLX, Prom, Bolt: поддержан правительственный законопроект
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект, устанавливающий правила автоматического обмена данными о доходах пользователей цифровых платформ. Подробности сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Налоги на доходы банков до 50%
Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль банков с 25% до 50%. Об этом сообщает член комитета Ярослав Железняк. Соответственно, норма должна принести бюджету 15−23 млрд гривен в 2026 году, и 5 млрд гривен в 2027 году.
МВФ дал прогноз по курсу доллара в Украине
Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне к 2030 году. Об этом сообщает прогноз World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда за октябрь 2025 года. Подробно смотрите в инфографике, какой курс нас ждет.
🧐Сегодня Finance.ua проанализировал схемы мошенничеств, существующие на рынке купли-продажи сельхозземель для физических лиц. Об этом мы пишем в статье:
🌱Мошеннические схемы на рынке купли-продажи сельхозземель физлицами
Почему задерживаются выплаты «Национального кешбэка»
Как информирует Минэкономики, выплата Национального кешбэка за август находится в активной стадии обработки. Объем выплат за август рекордный, поэтому процесс требует больше времени, чем обычно.
Налоговые преимущества «Дія.City»
«Дія.City» остается одним из ключевых драйверов развития IТ-сектора, но структура налоговых поступлений свидетельствует о необходимости новых стимулов.
Сколько получают пенсионеры в Украине
По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 6436 грн. Об этом свидетельствует статистика Пенсионного фонда Украины.
Рынок труда: какие тенденции появились в 2025 году
В настоящее время на рынке труда сохраняются тенденции 2022−24-х годов. Почти такое количество людей обращается в Службу занятости. С начала этого года уже 520 тысяч украинцев получили наши услуги. Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.
Новая программа обеспечения жильем ВПЛ старшего возраста
Министерство социальной политики работает над новой программой обеспечения жильем переселенцев, выразивших желание проживать в сельской местности.
Штрафы за нарушение военного учета
По состоянию на начало октября 2025 года в Украине зафиксировано 47 046 штрафов за нарушение правил военного учета. Из них 14 454 производства, то есть около трети, уже завершены.
Цены на аренду жилья в Украине осенью
В сентябре-октябре цены на аренду жилья выросли в среднем на 8,3% и достигли отметки в 7 816 гривен. Как сообщает Государственная служба статистики, средняя плата за аренду 1-ком. квартиры в сентябре составила 7 816 гривен, это на 8,3% дороже, чем в прошлом году.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems