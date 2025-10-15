День финансов: налоги на OLX, Prom, Bolt и на прибыль банков, пенсии украинцев Сегодня 17:35

В среду, 15 октября, Комитет ВР поддержал повышение налога на прибыль банков, а также определили размеры налога OLX, Prom, Bolt.

OLX, Prom, Bolt: поддержан правительственный законопроект

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект, устанавливающий правила автоматического обмена данными о доходах пользователей цифровых платформ. Подробности сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Налоги на доходы банков до 50%

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль банков с 25% до 50%. Об этом сообщает член комитета Ярослав Железняк. Соответственно, норма должна принести бюджету 15−23 млрд гривен в 2026 году, и 5 млрд гривен в 2027 году.

МВФ дал прогноз по курсу доллара в Украине

Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне к 2030 году. Об этом сообщает прогноз World Economic Outlook (WEO ) Международного валютного фонда за октябрь 2025 года. Подробно смотрите в инфографике, какой курс нас ждет.

Почему задерживаются выплаты «Национального кешбэка»

Как информирует Минэкономики, выплата Национального кешбэка за август находится в активной стадии обработки. Объем выплат за август рекордный, поэтому процесс требует больше времени, чем обычно.

Налоговые преимущества «Дія.City»

.City» остается одним из «ДіяCity» остается одним из ключевых драйверов развития IТ-сектора, но структура налоговых поступлений свидетельствует о необходимости новых стимулов.

Сколько получают пенсионеры в Украине

По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 6436 грн. Об этом свидетельствует статистика Пенсионного фонда Украины.

Также в ПФ напомнили, кому нужно пройти идентификацию до ноября.

Рынок труда: какие тенденции появились в 2025 году

В настоящее время на рынке труда сохраняются тенденции 2022−24-х годов. Почти такое количество людей обращается в Службу занятости. С начала этого года уже 520 тысяч украинцев получили наши услуги. Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Новая программа обеспечения жильем ВПЛ старшего возраста

Министерство социальной политики работает над новой программой обеспечения жильем переселенцев, выразивших желание проживать в сельской местности.

Штрафы за нарушение военного учета

По состоянию на начало октября 2025 года в Украине зафиксировано 47 046 штрафов за нарушение правил военного учета . Из них 14 454 производства, то есть около трети, уже завершены.

Цены на аренду жилья в Украине осенью

составила 7 816 гривен, это на 8,3% дороже, чем в прошлом году. В сентябре-октябре цены на аренду жилья выросли в среднем на 8,3% и достигли отметки в 7 816 гривен. Как сообщает Государственная служба статистики , средняя плата за аренду 1-ком. квартиры в сентябрегривен, это на 8,3% дороже, чем в прошлом году.

