5 вариантов пассивных инвестиций, которые приносят прибыль даже без участия инвестора

Личные финансы
18
5 вариантов пассивных инвестиций, которые приносят прибыль даже без участия инвестора
5 вариантов пассивных инвестиций, которые приносят прибыль даже без участия инвестора
Финансовая стабильность — это способность обеспечить себя завтра и в дальнейшем будущем. Именно поэтому все больше украинцев обращают внимание на пассивные инвестиции. Этот инструмент позволяет сохранять и преумножать капитал без ежедневного контроля бизнеса.
Среди ключевых преимуществ такого формата — прозрачность, предсказуемый доход и минимальная вовлеченность инвестора.
Со ссылкой на статью Finance.ua делимся 5 вариантами пассивных инвестиций в бизнес.

Обеспеченные займы бизнесу

Инвестор предоставляет средства предприятию под залог товара, недвижимости, оборудования или дебиторской задолженности. Такие ссуды обычно оформляются через управляющие компании или специальные финансовые платформы, которые проверяют заемщиков и контролируют залоги.
  • Доходность: 20−30% годовых.
  • Преимущества: юридическое оформление, реальные залоги, короткий цикл (6−12 мес).
  • Риски: возможные задержки платежей, форс-мажоры бизнеса
Рекомендация: работать только через лицензированные финансовые учреждения или проверенные сообщества инвесторов (как InvestHub).

Пассивные франшизы

Инвестор вкладывает средства в открытие точки известного бренда, а управляющая компания берет на себя все операционные процессы. Это могут быть кафе, автомойки, аптеки, кофематы, склады самообслуживания или мобильные киоски.
  • Инвестиция: от 10 тыс. до 50 тыс. долларов.
  • Доходность: 18−25% годовых.
  • Достоинства: полностью пассивное участие, прозрачная отчетность, стабильный денежный поток.
  • Риски: зависимость от рынка, потребность в надежном операционном партнере

Совместное владение бизнесом

Формат предусматривает инвестирование в долю уже действующего бизнеса, например склад, агропроект, объект аренды или self-storage. Инвестор получает часть прибыли (10−20% годовых), но не участвует в управлении.
Такие модели часто реализуются через инвестиционные клубы или управляющие компании, которые объединяют средства нескольких инвесторов и прозрачно распределяют прибыль. В военное время этот формат особенно привлекателен, потому что снижает риски благодаря коллективному контролю.
Инвестиции в микробизнес и производство

В Украине активно развиваются небольшие производства, фермерские хозяйства, продуктовые, крафтовые и оборонные стартапы. Такие компании ищут небольшие ссуды — 5−20 тыс. долларов — на оборудование или оборотный капитал.
  • Доходность: 25−35% годовых (при правильном юридическом оформлении — договора займа, обеспечения, страхования).

Бизнес-партнерства через управляющую компанию

Удобный вариант для инвесторов, не желающих заниматься операционными вопросами.
Управляющая компания ведет учет, бухгалтерию, договоры, а инвестор просто получает доход на счет.
Так работают фонды малого бизнеса, объединяющие десятки участников и обеспечивающие 15−25% прибыли при минимальном участии собственника капитала.
Для кого это актуально

Пассивные бизнес-инвестиции особенно полезны для военных и людей, не имеющих возможности постоянно контролировать бизнес. Они позволяют:
  • диверсифицировать доход;
  • поддерживать развитие украинского предпринимательства;
  • формировать регулярный денежный поток даже во время службы.
Эксперты рекомендуют, чтобы доля пассивных инвестиций в портфеле составляла до 25%.
О других безопасных и эффективных инструментах сохранения и роста капитала читайте в статье по ссылке .
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
