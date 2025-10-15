5 вариантов пассивных инвестиций, которые приносят прибыль даже без участия инвестора Сегодня 19:02 — Личные финансы

Финансовая стабильность — это способность обеспечить себя завтра и в дальнейшем будущем. Именно поэтому все больше украинцев обращают внимание на пассивные инвестиции. Этот инструмент позволяет сохранять и преумножать капитал без ежедневного контроля бизнеса.

Среди ключевых преимуществ такого формата — прозрачность, предсказуемый доход и минимальная вовлеченность инвестора.

Со ссылкой на статью Finance.ua делимся 5 вариантами пассивных инвестиций в бизнес.

Обеспеченные займы бизнесу

Инвестор предоставляет средства предприятию под залог товара, недвижимости, оборудования или дебиторской задолженности. Такие ссуды обычно оформляются через управляющие компании или специальные финансовые платформы, которые проверяют заемщиков и контролируют залоги.

Доходность: 20−30% годовых.

20−30% годовых. Преимущества: юридическое оформление, реальные залоги, короткий цикл (6−12 мес).

юридическое оформление, реальные залоги, короткий цикл (6−12 мес). Риски: возможные задержки платежей, форс-мажоры бизнеса

Рекомендация: работать только через лицензированные финансовые учреждения или проверенные сообщества инвесторов (как InvestHub).

Пассивные франшизы

Инвестор вкладывает средства в открытие точки известного бренда, а управляющая компания берет на себя все операционные процессы. Это могут быть кафе, автомойки, аптеки, кофематы, склады самообслуживания или мобильные киоски.

Инвестиция: от 10 тыс. до 50 тыс. долларов.

от 10 тыс. до 50 тыс. долларов. Доходность: 18−25% годовых.

18−25% годовых. Достоинства: полностью пассивное участие, прозрачная отчетность, стабильный денежный поток.

полностью пассивное участие, прозрачная отчетность, стабильный денежный поток. Риски: зависимость от рынка, потребность в надежном операционном партнере

Совместное владение бизнесом

Формат предусматривает инвестирование в долю уже действующего бизнеса, например склад, агропроект, объект аренды или self-storage. Инвестор получает часть прибыли (10−20% годовых), но не участвует в управлении.

Такие модели часто реализуются через инвестиционные клубы или управляющие компании, которые объединяют средства нескольких инвесторов и прозрачно распределяют прибыль. В военное время этот формат особенно привлекателен, потому что снижает риски благодаря коллективному контролю.

Инвестиции в микробизнес и производство

В Украине активно развиваются небольшие производства, фермерские хозяйства, продуктовые, крафтовые и оборонные стартапы. Такие компании ищут небольшие ссуды — 5−20 тыс. долларов — на оборудование или оборотный капитал.

Доходность: 25−35% годовых (при правильном юридическом оформлении — договора займа, обеспечения, страхования).

Бизнес-партнерства через управляющую компанию

Удобный вариант для инвесторов, не желающих заниматься операционными вопросами.

Управляющая компания ведет учет, бухгалтерию, договоры, а инвестор просто получает доход на счет.

Так работают фонды малого бизнеса, объединяющие десятки участников и обеспечивающие 15−25% прибыли при минимальном участии собственника капитала.

Для кого это актуально

Пассивные бизнес-инвестиции особенно полезны для военных и людей, не имеющих возможности постоянно контролировать бизнес. Они позволяют:

диверсифицировать доход;

поддерживать развитие украинского предпринимательства;

формировать регулярный денежный поток даже во время службы.

Эксперты рекомендуют, чтобы доля пассивных инвестиций в портфеле составляла до 25%.

