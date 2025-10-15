0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько получают пенсионеры в Украине (статистика)

Личные финансы
22
Сколько получают пенсионеры в Украине (статистика)
Сколько получают пенсионеры в Украине (статистика)
По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 6 436 грн.
Об этом свидетельствует статистика Пенсионного фонда Украины.
Из них 2,8 млн работающих пенсионеров получают чуть больше — в среднем 7 069 грн.

Распределение по размерам пенсий

Доля пенсий в категории от 3 001 до 4 000 грн выросла, как и количество получающих более 10 000 грн. В то время как доля минимальных пенсий значительно снизилась.
По сравнению с прошлым годом изменилась структура пенсий по размеру:
  • до 3 000 грн — получают 3,66% из всех пенсионеров (в прошлом году их доля была на уровне 25,79%);
  • от 3 001 до 4 000 грн — 31,57% (было 17,35%);
  • от 4 001 до 5 000 грн — 20,58% (было 18,59%);
  • от 5 001 до 10 000 грн — 29,14% (было 25,57%);
  • более 10 000 грн — 15,05% (было 12,70%).
Читайте также

Распределение по видам пенсий

Наибольшая доля пенсионеров — по возрасту: таких среди всех получателей пенсий 73,05%.
Другие категории выглядят так:
  • по инвалидности — 14,54%;
  • в случае потери кормильца — 6,76%;
  • за выслугу лет — 5,09%;
  • социальные пенсии — 0,52%;
  • пожизненное содержание судей — 0,04%.
Ранее Finance.ua сообщал, что в 2026 году индексация пенсий может быть на уровне 15,4%. При этом минимальную пенсию повысят всего на 9,9% и впервые за несколько лет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиПенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems