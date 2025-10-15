Сколько получают пенсионеры в Украине (статистика)
По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывается 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 6 436 грн.
Об этом свидетельствует статистика Пенсионного фонда Украины.
Из них 2,8 млн работающих пенсионеров получают чуть больше — в среднем 7 069 грн.
Распределение по размерам пенсий
Доля пенсий в категории от 3 001 до 4 000 грн выросла, как и количество получающих более 10 000 грн. В то время как доля минимальных пенсий значительно снизилась.
По сравнению с прошлым годом изменилась структура пенсий по размеру:
- до 3 000 грн — получают 3,66% из всех пенсионеров (в прошлом году их доля была на уровне 25,79%);
- от 3 001 до 4 000 грн — 31,57% (было 17,35%);
- от 4 001 до 5 000 грн — 20,58% (было 18,59%);
- от 5 001 до 10 000 грн — 29,14% (было 25,57%);
- более 10 000 грн — 15,05% (было 12,70%).
Распределение по видам пенсий
Наибольшая доля пенсионеров — по возрасту: таких среди всех получателей пенсий 73,05%.
Другие категории выглядят так:
- по инвалидности — 14,54%;
- в случае потери кормильца — 6,76%;
- за выслугу лет — 5,09%;
- социальные пенсии — 0,52%;
- пожизненное содержание судей — 0,04%.
Ранее Finance.ua сообщал, что в 2026 году индексация пенсий может быть на уровне 15,4%. При этом минимальную пенсию повысят всего на 9,9% и впервые за несколько лет.
