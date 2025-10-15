0 800 307 555
Пенсии в смартфоне: перспективы и вызовы для Украины

Пенсии в смартфоне: перспективы и вызовы для Украины
Пенсии в смартфоне: перспективы и вызовы для Украины
Украина готовится к внедрению цифровой модели пенсионных накоплений, которая позволит гражданам видеть свои взносы, контролировать инвестиции и планировать будущее онлайн. Однако на пути к реализации этой идеи возникает ряд вызовов — от технологических до доверия пользователей.
Об этом говорится в статье Finance.ua.

Вызовы

Несмотря на наличие технических возможностей, Украине еще предстоит преодолеть ряд препятствий. Важнейшие из них:
  • Доверие
У негосударственных пенсионных фондов до сих пор нет продолжительной истории стабильной и успешной работы. Именно недоверие к финансовым институтам часто становится главной причиной пассивности граждан.
  • Регуляторная база
Необходимо создать четкие и надежные механизмы контроля за пенсионными накоплениями и гарантии защиты средств, особенно учитывая риски киберугроз и злоупотреблений.
  • Финансовая грамотность
Многие украинцы до сих пор плохо ориентируются в принципах накопительной системы. Удобное мобильное приложение может частично решить эту проблему, однако его запуск должен сопровождаться широкими разъяснительными кампаниями.
  • Война и экономическая нестабильность
Во время войны и неопределенности большинство граждан сосредотачивается на краткосрочных финансовых целях, откладывая планы на отдаленное будущее. Это усложняет развитие системы долгосрочных пенсионных скоплений.

Перспективы

Реализация цифровой системы пенсионных накоплений может стать толчком к формированию новой финансовой культуры в Украине:
  • миллионы граждан смогут инвестировать в собственное будущее прямо со смартфона;
  • фондовый рынок получит дополнительный приток капитала;
  • роль населения как инвестора в государственные и частные активы значительно возрастет.
Вместе с тем, успех этой инициативы зависит от прозрачности процессов, надежности системы защиты и независимого контроля. Без этих элементов даже самая современная цифровая модель рискует остаться только красивой концепцией.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
