Finance.ua Страхование поддерживает Силы Обороны вместе с благотворительным фондом «Гуркіт»

Страхование
4
Finance.ua Страхование присоединяется к поддержке инициатив, помогающих Силам Обороны. Совместно с благотворительным фондом «Гуркіт» мы запускаем программу вознаграждений для тех, кто регулярно донатит на нужды защитников.
Теперь ваша помощь фронту может приносить не только пользу армии, но и скидки на страхование от Finance.ua:
  • 1000 грн на автогражданку (но не более 17% от стоимости полиса);
  • 250 грн на туристическое страхование;
  • 5% на страхование имущества.
Благотворительный фонд «Гуркіт» — надежный проводник между неравнодушными гражданами и воинами на передовой. Цель фонда — обеспечить украинских военных важным оборудованием и средствами, которые спасают жизни и приближают победу. Фонд помогает с дронами, автомобилями, средствами ПВО и поочередно двигает комплексные сборы для конкретных бригад на суммы от 1 до 10 млн грн.
Каждый донатор может выбрать, какой сбор поддержать:
🔵 Роботизированные наземные комплексы для 3 армейского корпуса — на сверхсовременные роботизированные наземные комплексы для роты NOVA 3 ОШБр;
🔵 На автомобили — постоянная банка для закупки авто. У Фонда есть очередь, которую регулярно нужно двигать, закупая и передавая военный транспорт для выполнения боевых заданий;
🔵 На ПВО — постоянная банка для закупок на ПВО. На покупку пикапов, теплоприцелов, турелей, прожекторов.
👉 Перейдите на hurkit.org, чтобы поддержать фонд и получить промокод на скидку.
Промокоды распространяются через сайт и соцсети БФ «Гуркіт».
Для Finance.ua Страхование это сотрудничество — это не просто социальная инициатива, а способ поблагодарить тех, кто ежедневно помогает нашим защитникам. Мы верим, что каждый взнос — даже самый маленький — приближает общую победу.
По материалам:
Finance.ua
