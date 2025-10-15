Finance.ua Страхование поддерживает Силы Обороны вместе с благотворительным фондом «Гуркіт» Сегодня 15:39 — Страхование

Finance.ua Страхование поддерживает Силы Обороны вместе с благотворительным фондом «Гуркіт»

Finance.ua Страхование присоединяется к поддержке инициатив, помогающих Силам Обороны. Совместно с благотворительным фондом «Гуркіт» мы запускаем программу вознаграждений для тех, кто регулярно донатит на нужды защитников.

скидки на страхование от Теперь ваша помощь фронту может приносить не только пользу армии, но иот Finance.ua

1000 грн на автогражданку (но не более 17% от стоимости полиса);

(но не более 17% от стоимости полиса); 250 грн на туристическое страхование;

5% на страхование имущества.

Благотворительный фонд «Гуркіт» — надежный проводник между неравнодушными гражданами и воинами на передовой. Цель фонда — обеспечить украинских военных важным оборудованием и средствами, которые спасают жизни и приближают победу. Фонд помогает с дронами, автомобилями, средствами ПВО и поочередно двигает комплексные сборы для конкретных бригад на суммы от 1 до 10 млн грн.

Каждый донатор может выбрать, какой сбор поддержать:

Роботизированные наземные комплексы для 3 армейского корпуса — на сверхсовременные роботизированные наземные комплексы для роты NOVA 3 ОШБр;

На автомобили — постоянная банка для закупки авто. У Фонда есть очередь, которую регулярно нужно двигать, закупая и передавая военный транспорт для выполнения боевых заданий;

На ПВО — постоянная банка для закупок на ПВО. На покупку пикапов, теплоприцелов, турелей, прожекторов.

👉 Перейдите на hurkit.org , чтобы поддержать фонд и получить промокод на скидку.

Промокоды распространяются через сайт и соцсети БФ «Гуркіт».

Для Finance.ua Страхование это сотрудничество — это не просто социальная инициатива, а способ поблагодарить тех, кто ежедневно помогает нашим защитникам. Мы верим, что каждый взнос — даже самый маленький — приближает общую победу.

