Авто с рук: как выбрать, проверить и застраховать Советы экспертов в новом подкасте «Страхование по-человечески» от Finance.ua

Покупка б/у автомобиля часто превращается в настоящий вызов. Скрытые дефекты, «скрученный» пробег, сомнительная история авто — лишь часть рисков, с которыми могут столкнуться покупатели. Как не прогадать и выбрать действительно надежный автомобиль?

В новом выпуске подкаста «Страхование по-человечески» от Finance.ua вместе с приглашенными экспертами поговорим, как выбрать надежное авто, на какие уловки продавцов обращать внимание во время проверки и что нужно знать о страховании.

В гостях:

✅ Василий Рычков — эксперт по подбору авто, основатель компании CarCheck

✅ Дарья Сатко — руководитель отдела заботы о клиентах Finance.ua и Minfin.com.ua

В выпуске вы узнаете о:

🔵 какие авто чаще всего покупают украинцы и актуальные тренды рынка;

🔵 как проверить авто перед покупкой;

🔵 какие проблемы чаще всего скрывают продавцы;

🔵 можно ли застраховать авто на транзитных номерах и действует ли полис предыдущего владельца;

🔵 как работает услуга подбора авто «под ключ»;

🔵 какие сервисы помогут проверить авто перед покупкой.

Смотрите новый выпуск подкаста «Страхование по-человечески» от Finance.ua — простыми словами о главном 👇

