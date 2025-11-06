Авто с рук: как выбрать, проверить и застраховать Советы экспертов в новом подкасте «Страхование по-человечески» от Finance.ua
Покупка б/у автомобиля часто превращается в настоящий вызов. Скрытые дефекты, «скрученный» пробег, сомнительная история авто — лишь часть рисков, с которыми могут столкнуться покупатели. Как не прогадать и выбрать действительно надежный автомобиль?
В новом выпуске подкаста «Страхование по-человечески» от Finance.ua вместе с приглашенными экспертами поговорим, как выбрать надежное авто, на какие уловки продавцов обращать внимание во время проверки и что нужно знать о страховании.
В гостях:
✅ Василий Рычков — эксперт по подбору авто, основатель компании CarCheck
✅ Дарья Сатко — руководитель отдела заботы о клиентах Finance.ua и Minfin.com.ua
В выпуске вы узнаете о:
🔵 какие авто чаще всего покупают украинцы и актуальные тренды рынка;
🔵 как проверить авто перед покупкой;
🔵 какие проблемы чаще всего скрывают продавцы;
🔵 можно ли застраховать авто на транзитных номерах и действует ли полис предыдущего владельца;
🔵 как работает услуга подбора авто «под ключ»;
🔵 какие сервисы помогут проверить авто перед покупкой.
Смотрите новый выпуск подкаста «Страхование по-человечески» от Finance.ua — простыми словами о главном 👇
Оформляйте автогражданку онлайн на Finance.ua Страхование — здесь только проверенные страховые.
По промокоду «ЮТУБ» скидка — 1000 грн на Автогражданку.
