Украинцы стали меньше оформлять «Зеленую карту» (инфографика)

По итогам января-ноября 2025 года заключено 1 308 377 страховых сертификатов «Зеленая карта», что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Общая сумма начисленных страховых премий по договорам международного страхования составила 5 млрд грн, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Отмечается, что уменьшение количества заключенных сертификатов связано, прежде всего, с тем, что значительная часть украинских водителей длительное время находится за границей. Также в ряде стран изменились правила пребывания иностранцев, обязывающие регистрировать транспортные средства на местную регистрацию и оформлять местное страхование.

Инфографика: МТСБУ

ДТП за границей и страховые выплаты

В период января-ноября 2025 года зафиксировано 13 290 ДТП с участием украинских водителей за рубежом при наличии действующего сертификата «Зеленая карта». Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По этим случаям украинские страховщики выплатили более 46 млн евро страховому возмещению потерпевшим.

Средний размер выплаты рассчитать сложно, поскольку суммы возмещения зависят от страховых лимитов в стране, где произошло ДТП. В большинстве европейских государств такие лимиты составляют миллионы евро на один страховой случай, поэтому отдельные выплаты могут превышать 100 000 евро.

