Всемирный банк впервые инвестирует в страховой рынок Украины
Входящая в группу Всемирного банка Международная финансовая корпорация (IFC) объявила об инвестировании в акционерный капитал двух украинских страховых компаний — «Княжа» и Украинская страховая группа (USG).
Об этом сообщает пресс-служба IFC.
По данным пресс-службы, оба страховщика входят в десятку крупнейших в Украине и принадлежат к Vienna Insurance Group. IFC купит 20% акций у каждой компании.
«Инвестиции помогут обеспечить непрерывность бизнес-деятельности, расширят доступ к страховым продуктам и укрепят страховой рынок Украины в условиях российского вторжения», — прокомментировали в IFC.
Это, по данным пресс-службы, первая инвестиция IFC в капитал украинских страховых компаний.
За последние пять лет количество страховых компаний в Украине уменьшилось в три с половиной раза, но в то же время активы рынка выросли на 42%.
