0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Дрова дорожают: какая цена в октябре

Личные финансы
4
Дрова дорожают: какая цена в октябре
Дрова дорожают: какая цена в октябре
В октябре 2025 года цены на дрова в Украине уже превысили уровень, зафиксированный в летний период.
Об актуальных ценах на дрова и возможных изменениях стоимости твердого топлива до завершения отопительного сезона в комментарии Новости. LIVE рассказал лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.
Читайте также
«В августе еще сохранялся некоторый запас, поэтому цены были ниже, чем в начале отопительного сезона. Однако с начала октября стоимость дров выросла из-за повышенного спроса, затрат на заготовку и логистику», — рассказал Коваленко.

Стоимость дров в октябре

Специалист отметил, что с начала октября стоимость дров повысилась на 200−600 гривен за кубометр — точная сумма зависит от породы древесины:
  • В августе жесткие лиственные породы деревьев реализовывались по цене от 1 700 до 2 200 гривен за кубометр. Сейчас же их стоимость выросла и составляет примерно 1 800−2 600 грн/м³.
  • Хвойные породы в конце лета стоили в пределах 900−1 100 грн/м³, а теперь стартовая цена начинается с 1 300 грн/м³.
  • Мягкие древесины также подорожали: если раньше их оценивали в 900−1 100 грн/м³, то теперь кубометр обойдется минимум в 1 300 гривен.
Место для вашей рекламы
Ранее писали, что Кабинет Министров запустил программу по компенсации средств за отопление дома дровами, которая будет распространяться на прифронтовые общины. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, состояние готовности инфраструктуры по основным секторам составляет более 80%. «Подготовили 115 тыс. домов и почти 22 тыс. объектов социальной сферы. К началу сезона планируем завершить все необходимые мероприятия», — заявила она.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems