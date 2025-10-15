Дрова дорожают: какая цена в октябре Сегодня 16:13 — Личные финансы

Дрова дорожают: какая цена в октябре

В октябре 2025 года цены на дрова в Украине уже превысили уровень, зафиксированный в летний период.

Об актуальных ценах на дрова и возможных изменениях стоимости твердого топлива до завершения отопительного сезона в комментарии Новости. LIVE рассказал лесник одного из лесничеств Киевщины Николай Коваленко.

«В августе еще сохранялся некоторый запас, поэтому цены были ниже, чем в начале отопительного сезона. Однако с начала октября стоимость дров выросла из-за повышенного спроса, затрат на заготовку и логистику», — рассказал Коваленко.

Стоимость дров в октябре

Специалист отметил, что с начала октября стоимость дров повысилась на 200−600 гривен за кубометр — точная сумма зависит от породы древесины:

В августе жесткие лиственные породы деревьев реализовывались по цене от 1 700 до 2 200 гривен за кубометр. Сейчас же их стоимость выросла и составляет примерно 1 800−2 600 грн/м³.

за кубометр. Сейчас же их стоимость выросла и составляет примерно 1 800−2 600 грн/м³. Хвойные породы в конце лета стоили в пределах 900−1 100 грн/м³, а теперь стартовая цена начинается с 1 300 грн/м³.

Мягкие древесины также подорожали: если раньше их оценивали в 900−1 100 грн/м³, то теперь кубометр обойдется минимум в 1 300 гривен.

Ранее писали , что Кабинет Министров запустил программу по компенсации средств за отопление дома дровами, которая будет распространяться на прифронтовые общины. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, состояние готовности инфраструктуры по основным секторам составляет более 80%. «Подготовили 115 тыс. домов и почти 22 тыс. объектов социальной сферы. К началу сезона планируем завершить все необходимые мероприятия», — заявила она.

