Кабмин будет компенсировать средства за отопление домов дровами: кто получит 20 тыс. грн

Кабинет Министров запустил программу по компенсации средств за отопление дома дровами, которая будет распространяться на прифронтовые общины.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, состояние готовности инфраструктуры по основным секторам составляет более 80%.

«Подготовили 115 тыс. домов и около 22 тыс. объектов социальной сферы. До начала сезона планируем завершить все необходимые мероприятия», — заявила она.

Кроме того, правительство запустило программу для 238 прифронтовых общин с населением 6,6 млн человек. Для семей, которые отапливают самостоятельно, будет адресная поддержка — 19 400 грн на дрова и компенсация 100 кВт⋅час. электроэнергии ежемесячно.

Свириденко отметила, что в проекте госбюджета-2026 приоритет — это оборона. Среди важных сфер — поддержка общин, на что предусмотрено 36,5 млрд грн, образование — от строительства укрытий в школах и садах до бесплатного питания — 120 млрд грн и жилье для переселенцев — 15 млрд грн.

Премьер-министр отметила, что в начале августа правительство расширило программу медицинского осмотра для защитников и защитниц. Во всех учреждениях, где они проходят восстановление, работают специалисты по сопровождению, консультирующие и помогающие оформлять необходимые документы.

Кроме того, как сообщила Юлия Свириденко, параллельно правительство сосредотачивает внимание на обучении, переквалификации и трудоустройстве ветеранов и ветеранок и поддержке ветеранского предпринимательства. Вскоре будет представлена ​​платформа со всеми государственными возможностями и услугами. Уже сейчас ветераны и ветеранки могут найти актуальную информацию и своего специалиста по сопровождению через сервис Ветеран Pro в «Дія».

Напомним, первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил , что повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для населения в Украине является неизбежным шагом — это нужно для стабилизации экономики. Он подчеркнул, что нынешнее субсидирование цен на коммунальные услуги дорого обходится государству. Это создает давление на бюджет и квазибюджетные балансы.

По данным Госстата, долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд гривен. Последние данные статистического ведомства на конец 2021 года свидетельствовали, что долги составили 81,3 млрд гривен. По состоянию на второй квартал 2025 года долг достиг 106,6 млрд гривен. Это небольшой рост, учитывая значительное подорожание услуг.

