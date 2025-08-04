Когда в Украине возрастут тарифы на коммуналку — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Когда в Украине возрастут тарифы на коммуналку

Личные финансы
56
Когда в Украине возрастут тарифы на коммуналку
Когда в Украине возрастут тарифы на коммуналку
Национальный банк Украины ожидает, что уже в 2026 году начнется постепенное повышение тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду.
Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль 2025 года.
Как отмечается в новом Инфляционном отчете НБУ, это решение обусловлено необходимостью приведения цен к экономически обоснованным уровням на фоне сложной ситуации в энергетическом секторе.
До конца 2025 года тарифы не должны повыситься, говорят в Нацбанке.
Однако с 2026 года вероятна их поэтапная корректировка, что может повлечь за собой дополнительное инфляционное давление. В частности, при резком повышении стоимости энергоносителей для преодоления накопленных дисбалансов возрастет потребность в значительном расширении программы субсидий.
Читайте также
В то же время, отмечает регулятор, отсрочка пересмотра тарифов поможет временно сдержать инфляцию, но будет ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний и сдерживать инвестиции в энергетику. В результате это создаст отложенное ценовое давление и нестабильность в отрасли в будущем.
Напомним, украинские поставщики газа обнародовали ценники на август. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. А вот месячная рыночная цена снизилась на 3,5 грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems