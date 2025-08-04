Когда в Украине возрастут тарифы на коммуналку — Finance.ua

Когда в Украине возрастут тарифы на коммуналку Сегодня 12:04 — Личные финансы

Когда в Украине возрастут тарифы на коммуналку

Национальный банк Украины ожидает, что уже в 2026 году начнется постепенное повышение тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль 2025 года.

Как отмечается в новом Инфляционном отчете НБУ, это решение обусловлено необходимостью приведения цен к экономически обоснованным уровням на фоне сложной ситуации в энергетическом секторе.

До конца 2025 года тарифы не должны повыситься, говорят в Нацбанке.

Однако с 2026 года вероятна их поэтапная корректировка, что может повлечь за собой дополнительное инфляционное давление. В частности, при резком повышении стоимости энергоносителей для преодоления накопленных дисбалансов возрастет потребность в значительном расширении программы субсидий.

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В то же время, отмечает регулятор, отсрочка пересмотра тарифов поможет временно сдержать инфляцию, но будет ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний и сдерживать инвестиции в энергетику. В результате это создаст отложенное ценовое давление и нестабильность в отрасли в будущем.

Напомним, украинские поставщики газа обнародовали ценники на август. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. А вот месячная рыночная цена снизилась на 3,5 грн.

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