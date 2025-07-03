Какими могут быть тарифы на коммунальные услуги после завершения войны — мнение эксперта — Finance.ua
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Какими могут быть тарифы на коммунальные услуги после завершения войны — мнение эксперта

Личные финансы
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Какими могут быть тарифы на коммунальные услуги после завершения войны — мнение эксперта
Какими могут быть тарифы на коммунальные услуги после завершения войны — мнение эксперта, Фото: 24tv.ua
После полномасштабной войны в Украине могут повысить тарифы на коммунальные услуги. Международный валютный фонд в своем меморандуме подчеркивает необходимость повышения «коммуналки» до рыночной стоимости.
Как отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии ТСН, «рыночные цены — это рост далеко не на 50%».
«Например, рыночная стоимость электроэнергии может достигать 9−11 гривен за кВт/ч. Это означает, что рост цен для населения возможен не на 50%, а на 120%. Аналогичная ситуация с газом: его рыночная стоимость в Украине колеблется от 20−25 до 30 гривен за кубометр, что может привести к росту цен на 250%», — пояснил эксперт.
При этом он отметил, что стоимость водоснабжения для украинцев не подорожает так сильно, потому что этот тариф не зависит от цен на газ и электроэнергию. В то же время повышение тарифов на электроэнергию приведет к удорожанию обслуживания многоквартирных домов примерно на 20%.
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«Наибольшее влияние повышение тарифов на газ будет иметь на услуги по теплоснабжению и горячей воде, поскольку 95% их стоимости зависит от цены на «голубое топливо», — подытожил Попенко.
Напомним, как говорится в обновленной после восьмого пересмотра программе расширенного финансирования EFF для Украины, обнародованной Международным валютным фондом, тарифы на газ и электричество для населения покрывают примерно половину рыночной цены, однако либерализация рынков с повышением тарифов возможна только в послевоенный период.
По данным Госстата, за год в Украине наблюдается рост цен на коммунальные услуги. С апреля прошлого года среднее повышение тарифов составило 20,1%, но цены выросли не на все виды услуг. Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения. Указано, что цена выросла на 63,6%.
По материалам:
ТСН
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