Где быстрее всего растут зарплаты в Украине — данные Минэкономики Сегодня 11:03 — Личные финансы

Где быстрее всего растут зарплаты в Украине — данные Минэкономики

В январе-мае 2025 года в Украине стало меньше зарегистрированных безработных, чем за аналогичный период 2024 года. Это объясняется как миграцией, так и мобилизацией в Вооруженные силы.

Об этом свидетельствует мониторинг основных событий в экономике Украины за май 2025 года.

В то же время, на 5 тысяч человек уменьшилось и количество трудоустроенных безработных по сравнению с январем-маем 2024 года.

Инфографика: Минэкономики

Меньше стало и наемных работников. В апреле 2025 года количество застрахованных лиц было на 124 тысячи меньше, чем в апреле 2024 года. Это также связано с мобилизацией и выездом людей за границу. При этом показатель все еще не достиг довоенного уровня, в апреле 2025 года наемных работников было более чем на миллион меньше, чем в апреле 2021-го.

Инфографика: Минэкономики

Зарплаты продолжают расти

По данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатного работника составила 23 460 грн, что на 24,1% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Инфографика: Минэкономики

По информации сайта Work.ua, тенденция к росту зарплат продолжается. Со второй половины мая фиксируется заметный рост ожиданий в резюме, что, вероятно, связано с нехваткой кадров, повышенной нагрузкой на работников и конкуренцией за специалистов. Более всего это касается сфер топ-менеджмента, страхования, сельского хозяйства и агробизнеса.

Где зарплаты росли быстрее всего

Самые высокие темпы роста зарплат в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года зафиксированы в следующих областях:

сельское, лесное и рыбное хозяйство — +42,7%,

строительство — +35,3%,

информационные технологии и телекоммуникации — +32,6%.

Для сравнения, в 2021 году больше всего росли зарплаты в сферах временного размещения и питания (+41,8%), здравоохранения (+31,3%) и развлечений и спорта (+30%).

Самая высокая заработная плата штатных работников в первом квартале 2025 года была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла с 49 473 грн в месяц до 65 579. На втором месте — «Финансовая и страховая деятельность». В этой категории среднемесячные зарплаты выросли с 39 116 грн до 50 289 грн. Далее следует «Профессиональная, научная и техническая деятельность», где зарплаты выросли с 26 316 грн. до 30 868 грн.

Меньше всего платят работникам в категории «Образование» — 14 307 грн.

Инфографика: Минэкономики

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