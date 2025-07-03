Самые популярные IT-вакансии первой половины 2025 года — Finance.ua

Самые популярные IT-вакансии первой половины 2025 года Сегодня 13:01 — Личные финансы

Самые популярные IT-вакансии первой половины 2025 года

По количеству вакансий в ІТ первое полугодие 2025 стало самым успешным с начала полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные исследования DOU.

В июне на jobs.dou.ua было опубликовано 5967 вакансий. Хотя это несколько меньше, чем в январе (который остался рекордным месяцем), по сравнению с июнем 2024 года количество вакансий увеличилось на 1681 год.

Больше всего выросли категории:

Marketing (+612 вакансий);

HR (+517);

Design (+328).

В процентном соотношении наибольший рост показала категория «Военное дело» — +145% за полгода. Дальше следуют:

AI/ML (+115%),

SAP (+102%).

По нетехническим направлениям заметно выросли Assistant (+44%) и SEO (+40%).

Инфографика: DOU

За последний месяц рекордное количество вакансий было опубликовано в категории AI/ML (132). Для Artist’ов ситуация ухудшилась, вакансий стало меньше: 21 в июне по сравнению с 30−40 раньше.

Инфографика: DOU

Стабильный спрос сохраняется на Data-инженеров (более 90 вакансий в месяц), DevOps (181 вакансия в июне) и хардверщиков (104 вакансии). У QA ситуация также стабильная — 368 вакансий за последний месяц.

Категория miltech активно растет. Сейчас там публикуют около 436 вакансий в месяц. Это на 50 больше, чем в мае 2025 года, и на 233 больше, чем в июне 2024 года. Количество откликов на эти вакансии в июне достигло 3490, то есть в среднем на одну вакансию приходится восемь откликов.

За полгода увеличилось количество вакансий с возможностью удаленной работы (+18,5%) и за рубежом (+18,3%).

Кроме того, улучшилась ситуация во Львове (18,8%) и Киеве (18%). Сложнее всего с вакансиями в Харькове — всего 86 за последний месяц. В Одессе вакансий меньше, чем в Виннице (116 против 140).

Неожиданно сильно выросло количество предложений для специалистов с опытом до года (+26%). Для начинающих без опыта вакансий тоже стало больше примерно на 7,6%.

Инфографика: DOU

Больше всего вакансий для опытных специалистов в категориях Front-end, Node. js и Java.

Инфографика: DOU

Конкуренция на рынке труда постепенно снижается. В июне она достигла одного из самых низких показателей за последние два года в среднем 25откликов на одну IT-вакансию. Меньше было только перед Рождеством в прошлом году (24 отклика на вакансию).

Самый высокий уровень конкуренции в категории Front-end по 92 отклика на одну вакансию. Чуть лучше ситуация в QA (62 отзыва) и Project Manager (52 отклика). Среди нетехнических специальностей самая конкурентная — HR, с 25 откликами на вакансию.

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