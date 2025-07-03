Самые популярные IT-вакансии первой половины 2025 года — Finance.ua

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Самые популярные IT-вакансии первой половины 2025 года

Личные финансы
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Самые популярные IT-вакансии первой половины 2025 года
Самые популярные IT-вакансии первой половины 2025 года
По количеству вакансий в ІТ первое полугодие 2025 стало самым успешным с начала полномасштабной войны.
Об этом свидетельствуют данные исследования DOU.
В июне на jobs.dou.ua было опубликовано 5967 вакансий. Хотя это несколько меньше, чем в январе (который остался рекордным месяцем), по сравнению с июнем 2024 года количество вакансий увеличилось на 1681 год.
Больше всего выросли категории:
  • Marketing (+612 вакансий);
  • HR (+517);
  • Design (+328).
В процентном соотношении наибольший рост показала категория «Военное дело» — +145% за полгода. Дальше следуют:
  • AI/ML (+115%),
  • SAP (+102%).
По нетехническим направлениям заметно выросли Assistant (+44%) и SEO (+40%).
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
За последний месяц рекордное количество вакансий было опубликовано в категории AI/ML (132). Для Artist’ов ситуация ухудшилась, вакансий стало меньше: 21 в июне по сравнению с 30−40 раньше.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Стабильный спрос сохраняется на Data-инженеров (более 90 вакансий в месяц), DevOps (181 вакансия в июне) и хардверщиков (104 вакансии). У QA ситуация также стабильная — 368 вакансий за последний месяц.
Категория miltech активно растет. Сейчас там публикуют около 436 вакансий в месяц. Это на 50 больше, чем в мае 2025 года, и на 233 больше, чем в июне 2024 года. Количество откликов на эти вакансии в июне достигло 3490, то есть в среднем на одну вакансию приходится восемь откликов.
За полгода увеличилось количество вакансий с возможностью удаленной работы (+18,5%) и за рубежом (+18,3%).
Кроме того, улучшилась ситуация во Львове (18,8%) и Киеве (18%). Сложнее всего с вакансиями в Харькове — всего 86 за последний месяц. В Одессе вакансий меньше, чем в Виннице (116 против 140).
Неожиданно сильно выросло количество предложений для специалистов с опытом до года (+26%). Для начинающих без опыта вакансий тоже стало больше примерно на 7,6%.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Больше всего вакансий для опытных специалистов в категориях Front-end, Node. js и Java.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Конкуренция на рынке труда постепенно снижается. В июне она достигла одного из самых низких показателей за последние два года в среднем 25откликов на одну IT-вакансию. Меньше было только перед Рождеством в прошлом году (24 отклика на вакансию).
Самый высокий уровень конкуренции в категории Front-end по 92 отклика на одну вакансию. Чуть лучше ситуация в QA (62 отзыва) и Project Manager (52 отклика). Среди нетехнических специальностей самая конкурентная — HR, с 25 откликами на вакансию.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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