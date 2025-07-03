Украинцы получили самую большую сумму кешбэка от старта программы — Finance.ua

Украинцы получили самую большую сумму кешбэка от старта программы Сегодня 15:32 — Личные финансы

Украинцы получили самую большую сумму кешбэка от старта программы

В мае более 3,5 миллионов участников программы «Национальный кешбэк» получили 490 миллионов гривен кешбэка за покупку украинских потребительских товаров.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики. Ээто на 10% больше, чем в апреле (445 млн грн), и в то же время самая большая сумма ежемесячных выплат от старта программы в сентябре 2024 года.

«В общей сложности за все время действия программы украинцы уже получили от государства около 2,9 миллиарда гривен кешбэка», — говорится в сообщении.

Средства Национального кешбэка не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот.

Как работает программа

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе , среди которых продукты и напитки, строительные материалы, одежда, обувь, косметика, бытовая химия, гигиенические средства, мебель, товары для дома, товары для животных и другие.

Чтобы кешбэк начислился, необходимо приобрести эти товары в торговых точках , участвующих в программе.

Проверить товар можно с помощью сканера штрихкодов в приложении Дія. Для этого в разделе Сервисы необходимо выбрать Национальный кешбэк.

Полученные по программе средства можно потратить до конца 2025 г. на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе — перечень на сайте . Также их можно направить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.

Как потребителю присоединиться к программе

Подать заявку через сайт или мобильное приложение одного из 20 банков, участвующих в программе. Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях по этим картам в магазинах-участниках программы для начисления кешбэка. Открыть физическую или виртуальную карту Национального кешбэка, куда будет зачисляться кешбэк по программе. В приложении Дія в разделе Сервисы выбрать карту для выплат Национальный кешбэк того банка, в котором вы оформили карту.

Чтобы получить кешбэк, нужно оплачивать покупки именно теми картами, которые были определены при регистрации в программе.

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