Украинцы получили самую большую сумму кешбэка от старта программы — Finance.ua
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Украинцы получили самую большую сумму кешбэка от старта программы

Личные финансы
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Украинцы получили самую большую сумму кешбэка от старта программы
Украинцы получили самую большую сумму кешбэка от старта программы
В мае более 3,5 миллионов участников программы «Национальный кешбэк» получили 490 миллионов гривен кешбэка за покупку украинских потребительских товаров.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономики. Ээто на 10% больше, чем в апреле (445 млн грн), и в то же время самая большая сумма ежемесячных выплат от старта программы в сентябре 2024 года.
«В общей сложности за все время действия программы украинцы уже получили от государства около 2,9 миллиарда гривен кешбэка», — говорится в сообщении.
Средства Национального кешбэка не облагаются налогом и не учитываются при назначении субсидий и льгот.

Как работает программа

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе, среди которых продукты и напитки, строительные материалы, одежда, обувь, косметика, бытовая химия, гигиенические средства, мебель, товары для дома, товары для животных и другие.
Чтобы кешбэк начислился, необходимо приобрести эти товары в торговых точках, участвующих в программе.
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Проверить товар можно с помощью сканера штрихкодов в приложении Дія. Для этого в разделе Сервисы необходимо выбрать Национальный кешбэк.
Полученные по программе средства можно потратить до конца 2025 г. на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе — перечень на сайте. Также их можно направить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.

Как потребителю присоединиться к программе

  1. Подать заявку через сайт или мобильное приложение одного из 20 банков, участвующих в программе.
  2. Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях по этим картам в магазинах-участниках программы для начисления кешбэка.
  3. Открыть физическую или виртуальную карту Национального кешбэка, куда будет зачисляться кешбэк по программе.
  4. В приложении Дія в разделе Сервисы выбрать карту для выплат Национальный кешбэк того банка, в котором вы оформили карту.
Чтобы получить кешбэк, нужно оплачивать покупки именно теми картами, которые были определены при регистрации в программе.
По материалам:
Finance.ua
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