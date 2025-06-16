1% кешбэк от суммы заработной платы: что придумали в monobank — Finance.ua
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1% кешбэк от суммы заработной платы: что придумали в monobank

Личные финансы
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1% кешбэк от суммы заработной платы: что придумали в monobank
1% кешбэк от суммы заработной платы: что придумали в monobank
monobank предложил компаниям возвращать 1% от суммы всех выплат сотрудникам, включая зарплаты, больничные и стипендии.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Мы платим 1% кешбэк предприятию от суммы заработной платы, которую они выплатили на наши карты своим сотрудникам. Такого не делал никто, никогда и нигде. Внимание распорядителям бюджетных средств всех уровней! Сэкономьте государству деньги — не выплачивайте зарплаты по-старому.
Написал Гороховский

Он также отметил, что сейчас сервисом уже пользуются 530 компаний, а количество работников, получающих выплаты через monobank, достигло 94 тысяч.
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Ранее НБУ и Гороховский предложили решение проблемы кредитов для военных.
Соучредитель monobank Олег Гороховский предложил простой механизм поддержки: банки, обслуживающие выплаты военным, могут предоставить им кредитные лимиты в пределах средней зарплаты за последние три месяца. Для этого не нужны изменения в закон — достаточно подписать меморандум между банками под наблюдением НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Основатель и владелец группы ТАС Сергей Тигипко продолжает вкладывать средства в monobank — виртуальный банк на базе входящего в состав его бизнес-группы Универсал Банка. По словам бизнесмена, проект растет быстрыми темпами, поэтому нуждается в регулярной финансовой поддержке.
  • Напомним, в 2022 году соучредитель monobank Олег Гороховский заявлял, что продажа monobank за $1 млрд консорциуму инвесторов могла бы вывести банк на IPO и увеличить его стоимость до $3 млрд.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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