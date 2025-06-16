1% кешбэк от суммы заработной платы: что придумали в monobank — Finance.ua

1% кешбэк от суммы заработной платы: что придумали в monobank Сегодня 15:20 — Личные финансы

1% кешбэк от суммы заработной платы: что придумали в monobank

возвращать 1% от суммы всех выплат сотрудникам, включая зарплаты, больничные и стипендии. monobank предложил компаниямвсех выплат сотрудникам, включая зарплаты, больничные и стипендии.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Мы платим 1% кешбэк предприятию от суммы заработной платы, которую они выплатили на наши карты своим сотрудникам. Такого не делал никто, никогда и нигде. Внимание распорядителям бюджетных средств всех уровней! Сэкономьте государству деньги — не выплачивайте зарплаты по-старому. Написал Гороховский

Он также отметил, что сейчас сервисом уже пользуются 530 компаний, а количество работников, получающих выплаты через monobank, достигло 94 тысяч.

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Ранее НБУ и Гороховский предложили решение проблемы кредитов для военных.

Соучредитель monobank Олег Гороховский предложил простой механизм поддержки: банки, обслуживающие выплаты военным, могут предоставить им кредитные лимиты в пределах средней зарплаты за последние три месяца. Для этого не нужны изменения в закон — достаточно подписать меморандум между банками под наблюдением НБУ.

Справка Finance.ua:

Основатель и владелец группы ТАС Сергей Тигипко продолжает вкладывать средства в monobank — виртуальный банк на базе входящего в состав его бизнес-группы Универсал Банка. По словам бизнесмена, проект растет быстрыми темпами, поэтому нуждается в регулярной финансовой поддержке.

Напомним, в 2022 году соучредитель monobank Олег Гороховский заявлял, что продажа monobank за $1 млрд консорциуму инвесторов могла бы вывести банк на IPO и увеличить его стоимость до $3 млрд.

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