НБУ и Гороховский предложили решение проблемы кредитов для военных — Finance.ua

НБУ и Гороховский предложили решение проблемы кредитов для военных Сегодня 10:05 — Кредит&Депозит

НБУ и Гороховский предложили решение проблемы кредитов для военных

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный призывает правительство и Министерство финансов разработать единые правила кредитования военнослужащих. По его мнению, именно государство должно определить четкие условия, которые дадут военным равный доступ к услугам всей финансовой системы.

Об этом глава НБУ заявил во время заседания парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, передает «Интерфакс-Украина».

Он подчеркнул, что банки технически готовы обслуживать военных, а государство должно определить четкие правила. Но пока, по его словам, нет общего подхода к решению этой проблемы. Он отметил, что отдельные банки могут сами выбирать, как работать с военными.

«Правила должны быть построены. Однако, если в рамках маркетинговой стратегии банк решил построить свое взаимодействие с этой категорией клиентов таким или каким-либо другим образом, — это его маркетинговое право», — добавил Пышный.

Также важно определить, откуда брать средства для компенсации льгот по кредитам, чтобы эти условия могли реально работать.

По данным НБУ, в 2024 году регулятор получил 669 обращений по финансовым услугам для военных. Но только 13 из них касались отказов в выдаче кредитов, а еще 4 — снижения или отмены уже предоставленных кредитных лимитов. То есть о массовой проблеме речь не идет, однако ситуация требует внимания.

Что предлагает monobank

Соучредитель monobank Олег Гороховский предложил простой механизм поддержки: банки, обслуживающие выплаты военным, могут предоставить им кредитные лимиты в пределах средней зарплаты за последние три месяца. Для этого не нужны изменения в закон — достаточно подписать меморандум между банками под наблюдением НБУ.

Если военный не сможет вернуть долг или нарушит условия, то он возвращается на обычные условия кредитования.

Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram написал , что поддерживает идею главы НБУ о создании бюджетной программы для компенсаций банкам, а также инициативу Олега Гороховского.

По его словам, это могло бы быть согласовано в рамках меморандума, без необходимости изменения в законодательство. Часть прибыли от обслуживания счетов военных, считает депутат, должна направляться на социальные нужды.

Мораторий на штрафы

В Украине еще с 2014 года действует запрет на начисление процентов, штрафов и пени по кредитам для военных, мобилизованных или участвующих в защите страны. Но сейчас банки боятся выдавать новые кредиты без четкого механизма компенсации потерь.

Дискуссия по поводу моратория обострилась после недавней жалобы в Facebook, в которой клиент monobank рассказал, что после информирования им банка о статусе военнослужащего тот уменьшил кредитную ставку до нуля, но одновременно снизил до нуля и кредитный лимит.

В то же время в комментариях к этому посту отмечалось, что это проблема не только monobank, но и многих крупных банков. Соучредитель monobank Олег Гороховский объяснил , что по схожей схеме работают все крупные банки.

Бесплатных денег у банков не бывает. Банки платят проценты по депозитам и должны покрывать операционные расходы. Потенциальные убытки банков создают риски прежде всего для вкладчиков и могут негативно повлиять на их доверие к банковской системе», — заявили ранее в НБУ.

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