Всего 8% банков вкладывают в кредитование населения — аналитик ICU Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Всего 8% банков вкладывают в кредитование населения — аналитик ICU

Владислав Свистунов во время ежегодного 2025. Украинцы не полностью используют потенциал ОВГЗ. Об этом заявил управляющий активами в компании группы ICU — Апинвество время ежегодного Invest. Talk Summit

В частности, он отметил, что сейчас в срочных депозитах банков находится 300 млрд гривен населения и украинцы теряют около 15 млрд гривен в год, вкладывая свои деньги не в ОВГЗ, а в депозиты.

Это точно нельзя сказать о банках, которые используют деньги людей на депозитах для вложения в ОВГЗ, ведь у них нет недоверия и сомнений относительно этого актива, в отличие от украинцев.

«Всего 8% банков вкладывают в кредитование населения, а треть своих активов они инвестируют в ОВГЗ. В частности, и деньги украинцев, которые вкладывают в депозиты», — сказал Свистунов.

В чем же преимущества ОВГЗ как инструмента инвестирования? Специалист подчеркнул, что на 10-летнем отрезке было всего три случая, когда ОВГЗ показали худший результат, чем девальвация доллара — 2015, 2020 и 2022. Как следствие, стабильные инвестиции в ОВГЗ приумножили бы ваш капитал за это время в 10 раз. Если убрать все эти плохие времена, то доходность в ОВГЗ — 13−15% в долларе.

«ОВГЗ — предоставляют возможность зарабатывать 10% в долларе годовых, инвестируя в наиболее надежный и ликвидный инструмент на украинском рынке», — отметил Свистунов.

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