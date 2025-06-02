Украинцы берут больше кредитов, но суммы меньше — статистика
Украинцы все больше обращаются за микрокредитами. Как свидетельствует статистика Опендатабот, Только за 1 кв. 2025 года граждане взяли кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) на 12,72 млн грн — это 2,17 млн договоров займа (+8% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году).
Основные показатели
Хотя количество займов и выросло, но средняя сумма выданных кредитов уменьшилась — на 2% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году, и сейчас составляет 5 858 грн. Этот показатель упал впервые за два года, хотя до этого средний чек только рос.
Средний показатель оформления микрозаймов незначительно вырос — с 693 тысяч до 724 тысяч договоров в месяц.
Чаще всего украинцы берут среднесрочные займы: количество микрокредитов на срок от 93 дней до 1 года составляет 63% от всего количества.
В то же время граждане стали брать больше долгосрочных кредитов: доля займов в МФО на срок от 1 до 2 лет составляет 3,6%, что демонстрирует увеличение в 15 раз.
Короткие займы (до 31 дня) стали популярнее: их доля выросла с 14,5% до 24%. А вот доля займов сроком от 32 до 92 дней уменьшилась более чем в 5 раз, с 16,5% до 3%.
А что с долгами
Что касается невозврата кредитов, то здесь ситуация такова:
- долги украинцев перед МФО достигли 24,28 млрд грн по состоянию на 1 апреля 2025 года;
- показатель вырос вдвое по сравнению с данными за начало полномасштабной войны;
- за 1 кв. в этом году долг вырос на 4,3 млрд грн или 22%.
В то же время, как свидетельствуют свежие данные Нацбанка, долги украинцев не снизились на 2,7 млрд грн, как было в прошлых отчетах, а наоборот выросли на 1,4 млрд грн в конце 2024 года. В целом за 2024 год долг вырос вдвое — на 10,7 млрд грн.
Как не переплачивать по кредиту
Следует помнить, что довольно часто за заем в МФО нужно платить. Чтобы избежать лишних расходов для вашего кошелька, рекомендуем очень внимательно читать кредитный договор, ответственно относиться к заемным средствам и вовремя их возвращать.
Вот еще несколько полезных советов:
- Сравнивайте предложения
Не спешите брать первый кредит — лучше проверить несколько вариантов и сравнить реальную годовую ставку, а не вестись на привлекательный процент в рекламах.
- Подсчитайте полную стоимость кредита
Выясните равную реальную стоимость займа, учитывая все комиссии. Также поинтересуйтесь, включены ли в кредит дополнительные услуги.
- Избегайте кредитов с плавающей ставкой
Фиксированная ставка — это лучше и надежнее, ведь меняющиеся ставки могут возрасти, из-за чего вам придется платить больше.
- Читайте договор до подписания
Выделите время, не торопитесь и перечитайте документ — даже то, что написано мелким шрифтом. Не стесняйтесь переспрашивать то, что вам не понятно — это ваши деньги и, прежде всего, ваша ответственность.
Детальнее о потребительских кредитах и на что нужно обращать внимание при их оформлении — читайте в нашей статье по ссылке.
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