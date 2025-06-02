Украинцы берут больше кредитов, но суммы меньше — статистика Сегодня 10:04 — Кредит&Депозит

Украинцы берут больше кредитов, но суммы меньше — статистика

на 12,72 млн грн — это 2,17 млн ​​договоров займа (+8% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году). Украинцы все больше обращаются за микрокредитами. Как свидетельствует статистика Опендатабот , Только за 1 кв. 2025 года граждане взяли кредитов в микрофинансовых организациях (МФО)— это 2,17 млн ​​договоров займа (+8% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году).

Основные показатели

Хотя количество займов и выросло, но средняя сумма выданных кредитов уменьшилась — на 2% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году, и сейчас составляет 5 858 грн. Этот показатель упал впервые за два года, хотя до этого средний чек только рос.

Средний показатель оформления микрозаймов незначительно вырос — с 693 тысяч до 724 тысяч договоров в месяц.

Чаще всего украинцы берут среднесрочные займы: количество микрокредитов на срок от 93 дней до 1 года составляет 63% от всего количества.

В то же время граждане стали брать больше долгосрочных кредитов: доля займов в МФО на срок от 1 до 2 лет составляет 3,6%, что демонстрирует увеличение в 15 раз.

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Короткие займы (до 31 дня) стали популярнее: их доля выросла с 14,5% до 24%. А вот доля займов сроком от 32 до 92 дней уменьшилась более чем в 5 раз, с 16,5% до 3%.

А что с долгами

Что касается невозврата кредитов, то здесь ситуация такова:

долги украинцев перед МФО достигли 24,28 млрд грн по состоянию на 1 апреля 2025 года;

показатель вырос вдвое по сравнению с данными за начало полномасштабной войны;

за 1 кв. в этом году долг вырос на 4,3 млрд грн или 22%.

В то же время, как свидетельствуют свежие данные Нацбанка, долги украинцев не снизились на 2,7 млрд грн, как было в прошлых отчетах, а наоборот выросли на 1,4 млрд грн в конце 2024 года. В целом за 2024 год долг вырос вдвое — на 10,7 млрд грн.

Как не переплачивать по кредиту

Следует помнить, что довольно часто за заем в МФО нужно платить. Чтобы избежать лишних расходов для вашего кошелька, рекомендуем очень внимательно читать кредитный договор, ответственно относиться к заемным средствам и вовремя их возвращать.

Вот еще несколько полезных советов:

Сравнивайте предложения

Не спешите брать первый кредит — лучше проверить несколько вариантов и сравнить реальную годовую ставку, а не вестись на привлекательный процент в рекламах.

Подсчитайте полную стоимость кредита

Выясните равную реальную стоимость займа, учитывая все комиссии. Также поинтересуйтесь, включены ли в кредит дополнительные услуги.

Избегайте кредитов с плавающей ставкой

Фиксированная ставка — это лучше и надежнее, ведь меняющиеся ставки могут возрасти, из-за чего вам придется платить больше.

Читайте договор до подписания

Выделите время, не торопитесь и перечитайте документ — даже то, что написано мелким шрифтом. Не стесняйтесь переспрашивать то, что вам не понятно — это ваши деньги и, прежде всего, ваша ответственность.

Детальнее о потребительских кредитах и ​​на что нужно обращать внимание при их оформлении — читайте в нашей статье по ссылке.

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