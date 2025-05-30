Доля неработающих кредитов в Украине продолжает сокращаться — Finance.ua

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Доля неработающих кредитов в Украине продолжает сокращаться

Кредит&Депозит
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Доля неработающих кредитов в Украине продолжает сокращаться
Доля неработающих кредитов в Украине продолжает сокращаться
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая 2025 года сократилась до 28,3%, или на 2 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.
В Нацбанке также назвали ключевой фактор сокращения доли NPL — им стал прирост кредитного портфеля, однако и объем NPL сокращается.
Объем NPL за январь — апрель сократился на 8,1 млрд грн, зато объем валовых кредитов в банках за этот период вырос на 62,5 млрд грн.
Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков и одновременно в розничном и корпоративном портфелях — до 14,2% и 36,6% соответственно.
Без учета долгов бывших собственников АО КБ «ПриватБанк» и старых безнадежных долгов в государственных банках доля NPL в банковской системе составляет 17,0%.
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Напомним, с 2025 года банки перешли к определению неработающих кредитов NPL по обновленной методологии согласно требованиям ЕС, что не оказало существенного влияния на долю NPL, учитывая взвешенные подходы финансовых учреждений к оценке рисков и хорошее качество кредитного портфеля, в то же время способствовало прозрачности сектора.
В преддверии полномасштабного вторжения россии в Украину доля NPL в украинских банках стала сокращалась с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 01 марта 2022 года.
Напомним, эксперт прогнозирует снижение доли неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в 2025 году до 27−25%, если сохранятся нынешние тенденции в экономике Украины.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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