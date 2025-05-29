Что происходит в небанковском финансовом секторе — обзор НБУ Сегодня 13:32 — Страхование

Что происходит в небанковском финансовом секторе — обзор НБУ

В I квартале 2025 года рисковые страховщики нарастили премии, в то же время премии по страхованию жизни сократились. Кредитные союзы и финансовые компании уменьшили объемы новых кредитов, возросли объемы факторинга и активов ломбардов. Об этом говорится в Обзоре небанковского финансового сектора от НБУ.

Общие объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в I квартале 2025 года увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 4,6% в годовом исчислении.

Страховщики

В I квартале активы рисковых страховщиков увеличились на 8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 16% в годовом исчислении, а страховщиков жизни — на 3% и 12% соответственно.

Страховые премии рисковых страховщиков выросли, вместе с тем премии по страхованию жизни традиционно для начала года сократились.

Чистая прибыль рисковых страховщиков в I квартале составила 0,95 млрд грн, а рентабельность капитала незначительно увеличилась — до 5,2%. Финансовый результат страховщиков жизни остался на уровне аналогичного периода в прошлом году и составил 0,25 млрд грн.

По итогам I квартала три страховщика нарушали требования к капиталу платежеспособности (SCR) или минимальному капиталу (MCR), однако доля нарушителей в активах составила всего 1%.

Кредитные союзы

В I квартале продолжалось медленное уменьшение объема активов и количества кредитных союзов, прежде всего тех, что фондируются из дополнительных паевых взносов.

Объем новых кредитов уменьшился, что повлияло на сокращение кредитного портфеля, однако его качество улучшилось.

Кредитные союзы остались операционно убыточными, поэтому сегмент закончил отчетный квартал с чистым убытком.

К началу апреля шесть союзов нарушили норматив достаточности регулятивного капитала, три союза с лицензией на привлечение депозитов также не соблюдали норматив Н2, еще четыре таких союза не имели должного запаса ликвидности. Нарушители должны представить и выполнять план восстановления финансового положения.

Финансовые компании и ломбарды

Объем активов финансовых компаний в I квартале снизился на 1,2% до уровня предыдущего квартала, однако увеличился на 2,3% в годовом измерении. Объемы предоставленных кредитов и финансового лизинга уменьшились, зато выросли объемы факторинга.

Доходы в I квартале получили 80% учреждений. Почти половину прибыли сегмента по-прежнему обеспечило ЧАО «Укрфинжилье» — оператор программы «єОселя» (за счет выплат за ОВГЗ в капитале).

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Число компаний-нарушителей пруденциальных нормативов сократилось с 32 до 7 за квартал. Продолжается проверка источников увеличения размера капитала финансовыми учреждениями, которые нарастили объемы собственных средств на выполнение регуляторных требований. Компании, которые не устраняют нарушения, покидают рынок.

Объемы активов ломбардов в I квартале увеличились на 5,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 19,6% в годовом исчислении. Доходы от предоставления финансовых услуг повысились, поэтому сегмент был прибыльным.

Перспективы и риски

Продолжается изменение подходов к составлению и подаче отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг. Кредитные союзы с начала года подают всю отчетность ежемесячно, финансовые компании с 01 апреля ежемесячно предоставляют данные о регуляторных балансах и внебалансовых обязательствах, а с 01 июля — будут подавать раз в месяц остальную отчетность.

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