Украинцы стали вдвое чаще покупать жилье в новостройках по программе «єОселя» — Finance.ua

Украинцы стали вдвое чаще покупать жилье в новостройках по программе «єОселя»
С момента запуска программы в октябре 2022 года уже 17016 украинцев воспользовались возможностью приобрести жилье на льготных условиях, а общая сумма выданных кредитов превысила 28 млрд грн.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«17 тысяч кредитов, около 11 тысяч детей, обеспеченных жильем, и более миллиона квадратных метров жилой площади — таковы результаты программы на сегодня. После обновления программы в ноябре прошлого года все большее количество людей покупают жилье именно в новостройках. Если в прошлом году их было 33%, то в этом году — почти 60%. Это хороший стимул для строительного рынка, который активно восстанавливается», — подчеркнула Свириденко.
Какое жилье приобрели украинцы с начала 2025 года:
- 1274 объекта первой продажи, среди которых 411 — на стадии строительства;
- 902 объекта на вторичном рынке.
Среди жилья, приобретенного украинцами с начала этого года, также 174 частных домов и таунхаусов.
За все время действия программы возможностью получить кредит под 3% годовых воспользовались 8930 военнослужащих и работников сектора безопасности — это более половины всех заемщиков (52%). Также льготной ставкой воспользовались:
- 1345 педагогов;
- 1341 медик;
- 350 ученых.
Под 7% кредиты получили:
- 4105 граждан, не имеющих жилья;
- 566 внутренне перемещенных лиц;
- 379 ветеранов.
Больше всего жилья по программе приобретено в:
- Киевской области — 4 673;
- городе Киеве — 3 604;
- Львовской области — 1024;
- Одесской — 799;
- Винницкой — 740;
- Ивано-Франковской — 737;
- Ровенской — 707;
- Волынской — 681;
- Днепропетровской — 545;
- Хмельницкой — 543.
Напомним, банки Украины в феврале выдали 516 ипотечных кредитов на общую сумму 926 млн грн. Это на 7% больше объемов января. Средневзвешенная эффективная ставка в феврале несколько выросла — до 8,4% годовых с 8,3% в январе.
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