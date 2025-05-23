Украинцы стали вдвое чаще покупать жилье в новостройках по программе «єОселя» — Finance.ua

Украинцы стали вдвое чаще покупать жилье в новостройках по программе «єОселя» Сегодня 11:15 — Кредит&Депозит

Украинцы стали вдвое чаще покупать жилье в новостройках по программе «єОселя»

С момента запуска программы в октябре 2022 года уже 17016 украинцев воспользовались возможностью приобрести жилье на льготных условиях, а общая сумма выданных кредитов превысила 28 млрд грн.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«17 тысяч кредитов, около 11 тысяч детей, обеспеченных жильем, и более миллиона квадратных метров жилой площади — таковы результаты программы на сегодня. После обновления программы в ноябре прошлого года все большее количество людей покупают жилье именно в новостройках. Если в прошлом году их было 33%, то в этом году — почти 60%. Это хороший стимул для строительного рынка, который активно восстанавливается», — подчеркнула Свириденко.

Какое жилье приобрели украинцы с начала 2025 года:

1274 объекта первой продажи, среди которых 411 — на стадии строительства;

902 объекта на вторичном рынке.

Среди жилья, приобретенного украинцами с начала этого года, также 174 частных домов и таунхаусов.

За все время действия программы возможностью получить кредит под 3% годовых воспользовались 8930 военнослужащих и работников сектора безопасности — это более половины всех заемщиков (52%). Также льготной ставкой воспользовались:

1345 педагогов;

1341 медик;

350 ученых.

Под 7% кредиты получили:

4105 граждан, не имеющих жилья;

566 внутренне перемещенных лиц;

379 ветеранов.

Больше всего жилья по программе приобретено в:

Киевской области — 4 673;

городе Киеве — 3 604;

Львовской области — 1024;

Одесской — 799;

Винницкой — 740;

Ивано-Франковской — 737;

Ровенской — 707;

Волынской — 681;

Днепропетровской — 545;

Хмельницкой — 543.

Напомним, банки Украины в феврале выдали 516 ипотечных кредитов на общую сумму 926 млн грн. Это на 7% больше объемов января. Средневзвешенная эффективная ставка в феврале несколько выросла — до 8,4% годовых с 8,3% в январе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.