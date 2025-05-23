Украинцы стали вдвое чаще покупать жилье в новостройках по программе «єОселя» — Finance.ua
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Украинцы стали вдвое чаще покупать жилье в новостройках по программе «єОселя»

Кредит&Депозит
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Украинцы стали вдвое чаще покупать жилье в новостройках по программе «єОселя»
Украинцы стали вдвое чаще покупать жилье в новостройках по программе «єОселя»
С момента запуска программы в октябре 2022 года уже 17016 украинцев воспользовались возможностью приобрести жилье на льготных условиях, а общая сумма выданных кредитов превысила 28 млрд грн.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«17 тысяч кредитов, около 11 тысяч детей, обеспеченных жильем, и более миллиона квадратных метров жилой площади — таковы результаты программы на сегодня. После обновления программы в ноябре прошлого года все большее количество людей покупают жилье именно в новостройках. Если в прошлом году их было 33%, то в этом году — почти 60%. Это хороший стимул для строительного рынка, который активно восстанавливается», — подчеркнула Свириденко.
Какое жилье приобрели украинцы с начала 2025 года:
  • 1274 объекта первой продажи, среди которых 411 — на стадии строительства;
  • 902 объекта на вторичном рынке.
Среди жилья, приобретенного украинцами с начала этого года, также 174 частных домов и таунхаусов.
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За все время действия программы возможностью получить кредит под 3% годовых воспользовались 8930 военнослужащих и работников сектора безопасности — это более половины всех заемщиков (52%). Также льготной ставкой воспользовались:
  • 1345 педагогов;
  • 1341 медик;
  • 350 ученых.
Под 7% кредиты получили:
  • 4105 граждан, не имеющих жилья;
  • 566 внутренне перемещенных лиц;
  • 379 ветеранов.
Больше всего жилья по программе приобретено в:
  • Киевской области — 4 673;
  • городе Киеве — 3 604;
  • Львовской области — 1024;
  • Одесской — 799;
  • Винницкой — 740;
  • Ивано-Франковской — 737;
  • Ровенской — 707;
  • Волынской — 681;
  • Днепропетровской — 545;
  • Хмельницкой — 543.
Напомним, банки Украины в феврале выдали 516 ипотечных кредитов на общую сумму 926 млн грн. Это на 7% больше объемов января. Средневзвешенная эффективная ставка в феврале несколько выросла — до 8,4% годовых с 8,3% в январе.
По материалам:
Finance.ua
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