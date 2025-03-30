Рожкова рассказала об изменениях, которые необходимо внедрить в программе «єОселя» — Finance.ua
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Рожкова рассказала об изменениях, которые необходимо внедрить в программе «єОселя»

Недвижимость
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Рожкова рассказала об изменениях, которые необходимо внедрить в программе «єОселя»
Рожкова рассказала об изменениях, которые необходимо внедрить в программе «єОселя»
Государственная программа ипотечного кредитования «єОселя» требует усовершенствования, в частности перехода от прямого кредитования к компенсации процентных ставок.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Какие изменения нужно внедрить

По ее словам, программу нужно «перестроить», в частности, ввести на законодательном уровне качественное корпоративное управление для «єОселя» и сделать ее отчетность прозрачной.
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«А в первую очередь нам нужно перейти от прямого кредитования государственным учреждением населения к компенсации ставок», — подчеркнула она.
По ее словам, важной задачей также является разработка различных ипотечных продуктов для отдельных категорий населения с разными ставками и уровнями компенсаций, что позволит приблизить программу к рыночному уровню.
Для функционирования программы также необходимо принять ряд законодательных инициатив, в частности, закон об оценке имущества, закон о секьюритизации, имплементировать Европейскую ипотечную директиву, отметила Рожкова.
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Напомним, ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье») изучает возможность привлечения иностранных банков к государственной программе доступной ипотеки «єОселя».
Иностранные финансовые институты изучают механизмы и подходы «Укрфинжилья», и компания ожидает положительных решений относительно финансирования и помощи программе.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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