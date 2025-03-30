Рожкова рассказала об изменениях, которые необходимо внедрить в программе «єОселя» — Finance.ua

Рожкова рассказала об изменениях, которые необходимо внедрить в программе «єОселя» Сегодня 08:11 — Недвижимость

Рожкова рассказала об изменениях, которые необходимо внедрить в программе «єОселя»

Государственная программа ипотечного кредитования «єОселя» требует усовершенствования, в частности перехода от прямого кредитования к компенсации процентных ставок.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Какие изменения нужно внедрить

По ее словам, программу нужно «перестроить», в частности, ввести на законодательном уровне качественное корпоративное управление для «єОселя» и сделать ее отчетность прозрачной.

«А в первую очередь нам нужно перейти от прямого кредитования государственным учреждением населения к компенсации ставок», — подчеркнула она.

По ее словам, важной задачей также является разработка различных ипотечных продуктов для отдельных категорий населения с разными ставками и уровнями компенсаций, что позволит приблизить программу к рыночному уровню.

Для функционирования программы также необходимо принять ряд законодательных инициатив, в частности, закон об оценке имущества, закон о секьюритизации, имплементировать Европейскую ипотечную директиву, отметила Рожкова.

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Напомним, ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» («Укрфинжилье») изучает возможность привлечения иностранных банков к государственной программе доступной ипотеки «єОселя».

Иностранные финансовые институты изучают механизмы и подходы «Укрфинжилья», и компания ожидает положительных решений относительно финансирования и помощи программе.

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