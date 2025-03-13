Может ли недобросовестный застройщик попасть в программу «єОселя»: кто и как это проверяет — Finance.ua

Может ли недобросовестный застройщик попасть в программу «єОселя»: кто и как это проверяет
Государственная льготная ипотечная программа «єОселя» привлекает многих украинцев, не имеющих собственного жилья, кредитными ставками, которые значительно ниже рыночных. Также то, что программа инициирована именно государством, вызывает доверие к ее участникам.
Об этом рассказывает адвокат Наталья Чацкис.
Какие требования государства к застройщикам по программе «єОселя»
Программа «єОселя» позволяет оформить льготную ипотеку не только на жилье в уже сданных в эксплуатацию домах, но и в строящихся. Здесь было бы хорошо знать, надежен ли застройщик, завершит ли он дом вовремя и нет ли у него проблем с документами на работы и на землю.
Государство — «Укрфинжилье» — при отборе застройщиков для участия в программе выдвигает к ним только три требования:
- строящийся объект никоим образом не должен быть связан с государством-агрессором — россией, в частности, через конечных владельцев девелопера;
- на момент аккредитации не должно быть никаких действующих судебных решений, оспаривающих законность строительства;
- у застройщика должно быть разрешение на строительство и права на землю, где это строительство ведется.
Других требований по юридической проверке застройщика у государства нет. Однако есть еще одна вещь, которая дает определенные гарантии покупателям жилья в новостройках — это регистрация прав на будущий объект недвижимости в государственном реестре. С 2023 года регистрировать только строящееся жилье обязаны все застройщики.
Какова роль банков в аккредитации застройщиков по программе «єОселя»
Кроме государственных органов и требований законодательства, застройщиков, аккредитуемых для участия в программе «єОселя», проверяют также банки, которые выдают льготные кредиты.
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Банки не разглашают, как именно они проверяют застройщиков. Известно, что последние должны заполнить специальную анкету, в которой необходимо указать:
- информацию о застройщике, девелопере и продавце имущественных прав на недвижимость;
- информацию о проектах, уже реализованных застройщиком;
- наличие разрешительных документов на строительство;
- информацию о технических характеристиках объекта недвижимости;
- степень готовности объекта недвижимости.
Следовательно, государство и банки, участвующие в льготной ипотечной программе «єОселя» проверяют застройщиков перед аккредитацией. Однако покупателю жилья следует также самому более подробно проверить надежность застройщика.
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