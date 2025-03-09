«єОселя»: Сколько кредитов на жилье получили украинцы с начала года — Finance.ua

«єОселя»: Сколько кредитов на жилье получили украинцы с начала года Сегодня 09:15 — Кредит&Депозит

«єОселя»: Сколько кредитов на жилье получили украинцы с начала года

С начала года 951 украинская семья получила кредит на жилье по программе доступной ипотеки «єОселя». Общая сумма кредитов за два месяца составляет более 1,7 млрд грн.

Об этом сообщает заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Сколько кредитов выдано от старта программы «єОселя»

По его словам, с начала действия программы ипотечного кредитования почти 15 800 украинцев получили кредиты на жилье на сумму более 25,8 млрд грн.

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На прошлой неделе, по данным Минэкономики, 95 украинцев получили кредиты на жилье на 172 млн грн, из которых кредиты под 3% получили:

35 военнослужащих и силовиков;

6 медиков;

3 педагога.

Кредиты под 7% получили:

40 украинцев без собственного жилья;

10 внутриперемещенных лиц;

2 ветерана.

Телюпа отметил, что больше всего кредитов выдали в Киеве — 29, Киевской области — 28, Одесской области — 8, Волынской, Полтавской и Ровенской областях — по 4.

По типу недвижимости кредиты на жилье на первичном рынке получила 41 украинская семья, из них на стадии строительства — 11 объектов, а также 54 кредита выдали на жилье на вторичном рынке.

Напомним, по словам экспертки, потенциальные покупатели не спешат инвестировать средства в «голые» квадратные метры, ссуды под которые предоставляет государство в рамках программы ипотечного кредитования «єОселя». В целом сделки сократились в 10 раз.

В то же время в Минэкономики сообщали , что каждый пятый украинский застройщик присоединился к программе доступного жилья «єОселя», что способствовало росту строительства на 23,8% за 9 месяцев 2024 года.

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