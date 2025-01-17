Программа «єОселя»: кому удалось получить кредит на жилье (инфографика) — Finance.ua

Программа «єОселя»: кому удалось получить кредит на жилье (инфографика) Сегодня 09:08 — Личные финансы

Программа «єОселя»: кому удалось получить кредит на жилье (инфографика)

Кабмин продолжил финансирование государственной ипотечной программы «єОселя» на 2025 год, выделив на нее 20 млрд гривен. В прошлом году кредиты по программе получили 8,5 тысячи семей на сумму 14,6 млрд гривен: это на 45% превышает результат 2023 года по количеству выданных кредитов и на 65% - по сумме средств. Детальнее об условиях программы и количестве выданных за время ее существования кредитов (с осени 2022 года) рассказываем далее.

Условия программы єОселя

Получить ипотеку на жилье по программе «єОселя» могут платежеспособные граждане Украины, которым на момент оформления сделки исполнилось 18 лет и которым на момент погашения кредита будет не более 70 лет.

Кредит дают тем, кто не участвует в других государственных программах, кто не имеет собственного жилья или:

его площадь менее 52,5 кв. м+21 кв. м на каждого следующего члена семьи

расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории

Еще одно условие — не фигурировать в списках санкций.

Инфографика: Слово и дело

Кредит можно получить под 3% и 7%.

Льготная ипотека под 3% предоставляется:

военнослужащим по контракту, защитникам Украины и членам их семей;

медицинским работникам учреждений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;

педагогическим и научным сотрудникам учреждений государственной или коммунальной формы собственности.

Ипотеку под 7% могут получить:

ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших защитников;

переселенцы;

другие граждане Украины, которые подпадают под условия программы.

Наибольший срок кредита — 20 лет. Стартовый взнос должен составлять 20% суммы жилья. В рамках программы «єОселя» можно взять в кредит только квартиру (не дом) в многоквартирном жилом доме.

Результаты программы: кто получил жилье

На сегодняшний день по программе было выдано 14,8 тысячи кредитов на сумму более 24 млрд гривен.

Более половины участников программы (54,9%) — это военнослужащие-контрактники. Также среди участников: 21,9% - другие украинцы без жилья, 8,4% - педагоги, 8,3% - медицинские работники, 2,3% - переселенцы, 2,2% - ветераны, 2,1% - ученые.

Больше всего кредитов на жилье по «єОселя» было выдано на Киевщине — более 4 тысяч на сумму 6,4 млрд гривен. Киев на втором месте — 2,9 тысячи кредитов на сумму 6,4 млрд гривен.

Во Львовской области было выдано 890 кредитов, в Одесской — 711, в Винницкой — 666, в Ровенской — 636, в Ивано-Франковской — 630, в Волынской — 613, в Хмельницкой — 490, в Днепропетровской — 484, в Черниговской — 470, в Полтавской — 379, в Черкасской — 333, в Тернопольской — 321, Житомирской — 290, Закарпатской — 265, Черновицкой — 177, Сумской — 175, Харьковской — 117, Николаевской — 73, Кировоградской — 72, Запорожской — 39.

Отметим, каждый пятый украинский застройщик присоединился к программе доступного жилья «єОселя», что способствовало росту строительства на 23,8% за 9 месяцев 2024 года.

Слово і Діло По материалам:

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