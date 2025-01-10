Аренда и зарплата: сколько тратят украинцы на жилье в разных городах (инфографика) — Finance.ua

Аренда и зарплата: сколько тратят украинцы на жилье в разных городах (инфографика) Сегодня 12:01 — Личные финансы

Аренда и зарплата: сколько тратят украинцы на жилье в разных городах (инфографика)

Пока рынок купли-продажи жилья в Украине не восстановился до довоенного уровня, рынок аренды полностью адаптировался к нынешним условиям — спрос и цены стабильно растут. При этом несмотря на тенденцию к полномасштабной войне, стоимость аренды в сегменте однокомнатных квартир выше на западе, а не в Киеве.

«Слово и дело» сравнило среднюю стоимость аренды жилья в городах Украины и среднюю зарплату за рубежом.

Наиболее экономически выгодно (но не так безопасно) на сегодняшний день снимать жилье в Харькове. Аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 4 тысячи гривен, а средняя зарплата в городе составляет около 20 тысяч гривен.

Самая дорогая аренда жилья сейчас в Ужгороде, который считается безопасным городом — около 19 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Но это делает аренду менее доступной, поскольку средняя зарплата в городе — 22,5 тысяч.

Во Львове аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 16,9 тысячи гривен. Средняя зарплата в городе — 24 тысячи гривен, это второе место по Украине.

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Киев сейчас на третьем месте по дороговизне аренды жилья — в среднем 16 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. По размеру средней зарплаты столицы первая — 26 тысяч гривен.

В Ивано-Франковске средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 14 тысяч гривен, а средняя зарплата — 21,5 тысячи.

Также не слишком выгодно арендовать жилье в Луцке: средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 13,5 тысячи гривен, а средняя зарплата — 20 тысяч.

В Виннице снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 12 тысяч гривен. Средняя зарплата по городу составляет 20 тысяч.

В Ровно и Черновцах средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры превышает 11 тысяч гривен. Средняя зарплата в городах составляет 20 и 21 тысячу соответственно.

В Днепре, Тернополе, Хмельницком и Полтаве средняя стоимость аренды жилья составляет 10 тысяч гривен. Это примерно половина средней зарплаты в этих городах. Почти столько же (9,8 тысячи) стоит арендовать однокомнатную квартиру в Черкассах, при средней зарплате 20 тысяч.

В Житомире аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 9 тысяч. А средняя зарплата по городу — 19 тысяч гривен.

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В Одессе аренда однокомнатной квартиры это 2,6 средней зарплаты.

В Кропивницком средняя стоимость аренды жилья составляет 7 тысяч гривен, а средняя зарплата — около 17,5 тысячи.

Жители Чернигова зарабатывают около 18 тысяч гривен в месяц. Снять однокомнатную квартиру в городе можно за 6,3 тысячи.

В Николаеве и Запорожье средняя стоимость аренды однушки составляет всего 5 тысяч гривен. Снимать жилье там выгодно — средние зарплаты в городе 19 и 18,5 тысячи соответственно. Но, как и в случае с Харьковом, есть большие риски, связанные с обстрелами.

Слово і Діло По материалам:

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