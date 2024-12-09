Самые дорогие и самые дешевые города для аренды в Украине: итоги года — Finance.ua

Самые дорогие и самые дешевые города для аренды в Украине: итоги года Сегодня 20:00 — Личные финансы

Самые дорогие и самые дешевые города для аренды в Украине: итоги года, freepik

Спрос на аренду квартир в Украине продолжает расти — в 2024 году заинтересованность в аренде даже превысила рекордные показатели 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Инфографика: ЛУН

Самые дорогие города для аренды квартир — Киев, Львов и Ужгород. Но если в сегменте 1-комнатных Ужгород (18,5 тыс. грн за месяц аренды) и Львов (17,0 тыс. грн в месяц) опережают Киев (16,5 тыс. грн), то в сегментах 2- и 3- комнатных квартир первенство остается за Киевом со средней ценой аренды 22,9 тыс. и 37,5 тыс. грн в месяц соответственно.

Инфографика: ЛУН

Несмотря на повышение арендных ставок, спрос на арендное жилье остается высоким.

Инфографика: ЛУН

Для анализа экономической целесообразности приобретения жилья рассчитывают соотношение годовой платы за аренду к стоимости квартиры — и в 2024 году этот показатель сместился в сторону покупки жилья. Так, например, без учета амортизации и сопутствующих расходов, в Киеве средняя стоимость 1-комнатной квартиры эквивалентна 12,6 года аренды, во Львове — 13,3 года, в Одессе — 15,5. Для сравнения: в 2023 году это соотношение для Киева составляло 15 лет аренды, во Львове — 11 лет, а в Одессе — 17.

Инфографика: ЛУН

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Для анализа экономической доступности аренды жилья рассчитывают соотношение средней заработной платы в регионе к средней арендной ставке. Сейчас самая доступная аренда квартир наблюдается в Харькове: на 1-комнатную уйдет только 20% средней местной зарплаты, на 2-комнатную — 30%, а на 3-комнатную — 40%. А вот самой обременительной для семейного бюджета является аренда во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске и Киеве.

Инфографика: ЛУН

«Рост арендных ставок, который происходил в течение 2024 года почти во всех городах Украины, может побудить к увеличению инвестиционного спроса на квартиры. Потенциальные продавцы недвижимости могут задуматься о превращении в потенциальных арендодателей. Также вполне вероятно, что рынком аренды заинтересуются и застройщики, которые будут в состоянии предложить некоторый пул готовых квартир в аренду», — прогнозируют в ЛУН.

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