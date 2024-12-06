Rent-to-Own: как арендатор сможет стать владельцем жилья — Finance.ua

Rent-to-Own: как арендатор сможет стать владельцем жилья Сегодня 16:13 — Недвижимость

Rent-to-Own: как арендатор сможет стать владельцем жилья

Украинская финансовая жилищная компания провела встречу с представителями Международной финансовой корпорации (IFC), Всемирного банка (WB), компании Miyamoto International Ukraine и юридической фирмы Integrites.

Стороны обсудили результаты исследования IFC о потенциале развития модели Rent-to-Own в Украине, позволяющей арендаторам постепенно выкупать жилье.

Ключевые вопросы, рассмотренные во время встречи:

оценка потенциала продукта Rent-to-Own на украинском рынке;

ключевые условия, необходимые для его реализации;

возможности сотрудничества в развитии механизмов финансирования жилищных решений в Украине.

По результатам встречи стороны определили первые шаги, которые приблизят возможность внедрения такого продукта в Украине.

Что такое Rent-to-Own

Эта модель позволяет арендаторам копить средства для выкупа жилья через регулярные платежи.

Она открывает новые возможности для тех, у кого нет достаточного первоначального взноса для ипотеки, но нуждается в жилье.

Международная финансовая корпорация (IFC) является членом Группы Всемирного банка, которая сосредотачивает свою деятельность на поддержке устойчивого экономического роста.

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