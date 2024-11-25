Какая цена на аренду жилья в Киеве, Львове, Одессе — Finance.ua

Какая цена на аренду жилья в Киеве, Львове, Одессе Сегодня 17:00 — Недвижимость

Какая цена на аренду жилья в Киеве, Львове, Одессе

Общая тенденция аренды жилья в Украине свидетельствует о подорожании аренды по сравнению с летними месяцами.

Киев

В ноябре цены на аренду квартир в Киеве сохраняют свой уровень, характерный для осеннего периода. Остается стабильным спрос на долгосрочную аренду. Цены выросли на 10−20% по сравнению с летними месяцами.

Аренда однокомнатных квартир в центральных районах столицы может достигать от 20 тыс. до 30 тыс. грн, а в периферийных — от 15 тыс. грн. до 22 тыс. грн.

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Однокомнатные квартиры:

Центральные районы (Печерск, Шевченковский, Подол, Крещатик, Липки) — от 20 тыс. до 30 тыс. грн в месяц.

В престижных районах, таких как Печерск или Центр (возле Крещатика, Бессарабской площади) цены могут достигать 35 тыс. — 40 тыс. грн, особенно для квартир в новостройках с ремонтом или с высоким уровнем комфорта.

Другие районы (Троещина, Позняки, Дарница, Виноградарь, Осокорки, Березняки) — от 15 тыс. до 22 тыс. грн в месяц. В новых домах или с ремонтом цены могут повышаться до 25 тыс. грн.

Двухкомнатные квартиры:

Центральные районы — от 25 тыс. до 40 тыс. грн в месяц. Цены на квартиры с хорошим ремонтом могут превышать 40 тысяч. грн.

Другие районы — от 20 тыс. до 30 тыс. грн в месяц. Так, аренда на квартиры на окраинах или в новостройках начинается от 25 тыс. грн. В таких районах, как Позняки, Осокорки или Троещина, цены будут ниже — около 20 тыс. грн.

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Трехкомнатные квартиры:

Центральные районы — от 35 тыс. до 55 тыс. грн в месяц. В престижных районах (Печерск, Липки, Шевченковский) цены на трехкомнатные квартиры с хорошим ремонтом и в новостройках могут достигать 60 тысяч грн и выше.

Другие районы — от 25 тыс. до 40 тыс. грн в месяц. В таких районах как Оболонь, Воскресенка, Дарница и Троещина аренда трехкомнатных квартир может колебаться от 30 тыс. грн и больше в зависимости от состояния жилья.

Львов

Цены на аренду квартир во Львове в ноябре 2024 года выше, чем в летний период, но они остаются на уровне, соответствующем экономической ситуации и спросу в городе. Так, цены выросли на 10−15% по сравнению с летом.

Однокомнатные квартиры:

Центральные районы (площадь Рынок, проспект Свободы, Лычаковский, Шевченковский, Франковский) — от 18 тыс. до 25 тыс. грн в месяц. Стоимость аренды может колебаться в зависимости от состояния квартиры, ремонта, наличия мебели и техники. В новостройках или отремонтированных квартирах в центре цены могут достигать и 30 тыс. грн.

Другие районы (Сыхов, Винники, Рясное, Левандовка) — от 14 тыс. до 18 тыс. грн. Для новостроек или квартир с ремонтом цена может быть выше.

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Двухкомнатные квартиры:

Центральные районы — от 22 тыс. до 35 тыс. грн в месяц. В новостройках или очень популярных районах (например, вблизи парков, университетов) цены могут доходить до 40 тыс. грн.

Другие районы — от 18 тыс. до 25 тыс. грн в месяц. Новые квартиры или ремонт могут прибавлять к стоимости.

Трехкомнатные квартиры:

Центральные районы — от 30 тыс. до 45 тыс. грн в месяц. В новостройках цены могут превышать 50 тыс. грн (особенно, если квартира с дизайнерским ремонтом или расположена в престижном районе).

Другие районы — от 22 тыс. до 35 тыс. грн в месяц.

Одесса

В ноябре цены на аренду квартир в Одессе остаются достаточно высокими, учитывая стабильный спрос, особенно на фоне осенне-зимнего периода.

Спрос на аренду традиционно высок из-за бизнеса, а также значительного количества внутренне перемещенных лиц, студентов и молодых специалистов, поселяющихся в городе. Цены на аренду квартир выросли на 12−18% по сравнению с летними месяцами.

Однокомнатные квартиры:

Центральные районы (Аркадия, Приморский район, центр города, пляжные зоны, Ланжерон) — от 18 тыс. до 25 тыс. грн в месяц. В престижных районах, таких как Аркадия, цены могут достигать 30 тыс. грн и больше для квартир с ремонтом и современной техникой.

Другие районы (Киевский, Таирово, Малиновский) — от 14 тыс. до 20 тыс. грн в месяц. В новых домах или квартирах с ремонтом цены могут быть выше — до 22 тыс. грн.

Двухкомнатные квартиры:

Центральные районы — от 22 тыс. до 35 тыс. грн в месяц. Цена аренды может варьироваться в зависимости от состояния квартиры. В центральных районах или у моря цены могут быть около 30 тыс. — 40 тыс. грн.

Другие районы — от 18 тыс. до 25 тыс. грн в месяц.

Трехкомнатные квартиры:

Центральные районы — от 35 тыс. до 50 тыс. грн в месяц. Квартиры в Аркадии, возле пляжей или в престижных районах с ремонтом могут стоить 50 тыс. грн и выше.

Другие районы — от 25 тыс. до 40 тыс. грн в месяц.

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