Цены на жилье выросли: какие квартиры подорожали за год больше всего — Finance.ua

Цены на жилье выросли: какие квартиры подорожали за год больше всего Сегодня 16:00 — Недвижимость

Цены на жилье выросли: какие квартиры подорожали за год больше всего

В третьем квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 11,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Как выросли цены на недвижимость в третьем квартале:

на первичном рынке жилье подорожало на 14,1%;

на вторичном — на 10,5%.

Однокомнатные квартиры:

на первичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 13,9%;

на вторичном рынке однокомнатные квартиры подорожали на 10%.

Двухкомнатные квартиры:

на первичном рынке их стоимость выросла на 14,8%;

на вторичном — на 11,1%.

Трехкомнатные квартиры:

на первичном рынке стоимость выросла на 13,6%;

на вторичном — на 10,3%.

Напомним, по данным OLX, за последний год в Киеве цены на первичном рынке увеличились на 16,6%, с 3,1 млн грн до 3,6 млн грн, а на вторичном рынке выросли на 6,7%, с 3,8% млн грн до 4 млн грн. В Одессе цены на новостройки выросли на 16% - с 1,9 до 2,2 млн грн, на вторичном рынке средние цены выросли на 7% - с 1,6 до 1,7 млн ​​грн. В Харькове же наблюдается снижение цен.

Как прогнозирует директор по продажам строительной компании Gazda Марианна Бигунец, стоимость новостроек может повыситься на 10−15% в гривне. Купить квартиру до 65 квадратов в начале строительства стоит в среднем в 2−2,5 миллиона гривен. В течение 2025 года стоимость жилья запланировано может вырасти на 500 — 600 тысяч гривен, а с учетом объективных факторов ее стоимость составит около 2,8 миллиона гривен.

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